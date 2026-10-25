Jávorszarvas bukkant fel egy magyar városban – videón a ritka látogató

Vasárnap délelőtt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztottak meg egy felvételt a különleges állatról. A jávorszarvas a Veres Péter utcában bukkant fel, a mozgását videón is megörökítették.

Jávorszarvas szaladt végig Debrecen egyik utcáján, az állatról videó is készült. Magyarországon rendkívül ritka vendég, így felbukkanása különleges esemény (A kép illusztráció)

Fotó: Ian Forsyth/Getty Images

Hogyan kerülhetett jávorszarvas Debrecenbe?

A jávorszarvas felbukkanása azért különösen érdekes, mert Magyarországon nincs állandó, önfenntartó jávorszarvas-állomány. Hazánkban csak rendkívül ritkán, alkalmi kóborlóként fordul elő ez az állatfaj.

A hozzánk legközelebb eső állandó populációk többek között Szlovákiában, Lengyelországban és Ausztriában találhatók. Előfordulhat, hogy egy-egy magányos példány nagyobb távolságokat megtéve Magyarországra is elkóborol.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan honnan érkezett a Debrecenben megjelent állat. A különleges találkozás mindenesetre ritka eseménynek számít, a helyieknek pedig sikerült videón is megörökíteniük – írja a Haon.

Hatalmas jávorszarvas bukkant fel a Nyírségben – videón a ritka vendég

Október elején a Nyírségben tűnt fel egy jávorszarvas, melyet akkor is sikerült videóra venni. A felvétel ide kattintva tekinthető meg.