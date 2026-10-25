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jávorszarvas

Jávorszarvas bukkant fel egy magyar városban – videón a ritka látogató

38 perce
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Igencsak szokatlan látványban volt részük a debreceni Veres Péter utca lakóinak a minap. Egy jávorszarvast kaptak lencsevégre, amint az úton haladt. A ritka látogatóról videó is készült.
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jávorszarvasmagyarországonvideódebrecen

Vasárnap délelőtt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztottak meg egy felvételt a különleges állatról. A jávorszarvas a Veres Péter utcában bukkant fel, a mozgását videón is megörökítették.

Jávorszarvas szaladt végig Debrecen egyik utcáján, az állatról videó is készült. Magyarországon rendkívül ritka vendég, így felbukkanása különleges esemény.
Jávorszarvas szaladt végig Debrecen egyik utcáján, az állatról videó is készült. Magyarországon rendkívül ritka vendég, így felbukkanása különleges esemény  (A kép illusztráció) 
Fotó: Ian Forsyth/Getty Images

Hogyan kerülhetett jávorszarvas Debrecenbe?

A jávorszarvas felbukkanása azért különösen érdekes, mert Magyarországon nincs állandó, önfenntartó jávorszarvas-állomány. Hazánkban csak rendkívül ritkán, alkalmi kóborlóként fordul elő ez az állatfaj.

A hozzánk legközelebb eső állandó populációk többek között Szlovákiában, Lengyelországban és Ausztriában találhatók. Előfordulhat, hogy egy-egy magányos példány nagyobb távolságokat megtéve Magyarországra is elkóborol.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan honnan érkezett a Debrecenben megjelent állat. A különleges találkozás mindenesetre ritka eseménynek számít, a helyieknek pedig sikerült videón is megörökíteniük – írja a Haon.

Hatalmas jávorszarvas bukkant fel a Nyírségben – videón a ritka vendég

Október elején a Nyírségben tűnt fel egy jávorszarvas, melyet akkor is sikerült videóra venni. A felvétel ide kattintva tekinthető meg.

 

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