Hatalmas jávorszarvas bukkant fel a Nyírségben – videón a ritka vendég

Jávorszarvast videóztak a Nyírségben, a felvételt Gerákné Balogh Erika készítette a nyírszőlősi elkerülő úton – számolt be róla a 24.hu.

Hatalmas jávorszarvas bukkant fel a Nyírségben. Fotó: ZHUANG YU / XINHUA

A videót megosztó Metnet tréfásan azt írta, hogy rendkívül zord tél közeledhet, ha már a jávorszarvasok is megjelentek a térségben. Az állat felbukkanása ugyanakkor önmagában természetesen nem tekinthető időjárási előrejelzésnek.

Rendkívül ritkán látható jávorszarvas Magyarországon

A jávorszarvas alkalmi kóborlóként fordulhat elő hazánkban. Feltételezések szerint az észak-lengyelországi vagy szlovákiai állományokból induló egyedek juthatnak el Magyarország területére.

Az elmúlt évtizedekben több elszórt észlelést is feljegyeztek. Szuhogy környékén 1979-ben és 1989-ben, Tiszafüred közelében pedig 1981-ben dokumentáltak jávorszarvast. Egy példány 2023 októberében is feltűnt a Bodrogközben, Pácin térségében.

Bár napjainkban csak ritka vendégnek számít, a középkorig a Kárpát-medence állandó állatvilágához tartozott. A lecsapolások előtt az Alföld mocsaras, ártéri erdőségei megfelelő élőhelyet biztosítottak számára.

Nem szabad háborgatni az állatot

A jávorszarvas nem rendelkezik önfenntartó magyarországi állománnyal, ezért nem szerepel a hazai védett fajok jegyzékében, és meghatározott természetvédelmi értéke sincs. Elejtése ugyanakkor jogellenes, mivel Magyarországon csak olyan vadfajra lehet vadászni, amelyre hivatalos vadászati idényt határoztak meg.

A Berni Egyezmény szintén védelemben részesíti a fajt. Korábbi magyarországi felbukkanásakor a szakemberek arra kérték az embereket, hogy ne közelítsék meg, ne zavarják és hagyják szabadon továbbhaladni az állatot.