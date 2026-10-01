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felújítás

Nagy munka kezdődik Budapest egyik fontos hídján – így hat a közlekedésre

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Hónapokon át másképp használhatják majd a Hajógyári-sziget egyik legfontosabb útvonalát az autósok, a gyalogosok és a kerékpárosok. A K-híd felújítása több ütemben zajlik, a nagy nyári rendezvények idejére azonban külön közlekedési renddel készülnek.
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felújításhíd felújításÓbudai-szigetbudapest

Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely 2027 végéig több ütemben zajlik majd. A munkálatok jelentősen megváltoztatják a Hajógyári-sziget megközelítését, különösen az autósok és a kerékpárosok számára. Az első ütemben a kocsipályát és a déli oldali járdát újítják fel. Ez 2027 júniusáig tart, közben a K-hidat teljesen lezárják a közúti forgalom elől – derül ki a Budapest Közút Zrt. sajtóközleményéből.

Október 12-én kezdődik a K-híd felújítása a Hajógyári-szigetnél. A munkák alatt jelentősen megváltozik az autós, gyalogos és kerékpáros közlekedés.
Komoly felúításra kerül sor az óbudai K-hídon Fotó: Készítette: Misibacsi a(z) magyar Wikipédia projektből, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18276020

Így változik a közlekedés a K-híd felújítása alatt

A Budapest Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején több korlátozásra is számítani kell:

  • az autók nem hajthatnak át a K-hídon;
  • a gyalogosok az északi járdát használhatják;
  • a kerékpárosok csak leszállva, a biciklit tolva kelhetnek át;
  • a 2027-es Gyerek Sziget és Sziget Fesztivál idejére szüneteltetik a munkát;
  • a két rendezvény alatt a hidat ismét teljesen megnyitják az autósok, gyalogosok és kerékpárosok előtt.

A rekonstrukció következő szakasza 2027 szeptemberében indul, ekkor az északi járdát újítják fel, és elvégzik a hídszerkezet korrózióvédelmét is.

Nagyobb teherbírást kap az óbudai K-híd

A K-híd felújításának egyik legfontosabb része a rossz állapotú pályalemez teljes cseréje. A jelenleg 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, miközben a gyalogos járdák szélessége nem változik.

Megújulnak az acélszerkezetek, kijavítják a hídfők és a környezetük hibáit, valamint lengéscsillapítókat is beépítenek a gyalogosforgalom okozta rezgések mérséklésére. A déli járdán akadálymentes rámpákat alakítanak ki, a csatlakozó út- és járdaburkolatokat pedig szintén felújítják.

 

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