Nagy munka kezdődik Budapest egyik fontos hídján – így hat a közlekedésre

Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely 2027 végéig több ütemben zajlik majd. A munkálatok jelentősen megváltoztatják a Hajógyári-sziget megközelítését, különösen az autósok és a kerékpárosok számára. Az első ütemben a kocsipályát és a déli oldali járdát újítják fel. Ez 2027 júniusáig tart, közben a K-hidat teljesen lezárják a közúti forgalom elől – derül ki a Budapest Közút Zrt. sajtóközleményéből.

Komoly felúításra kerül sor az óbudai K-hídon Fotó: Készítette: Misibacsi a(z) magyar Wikipédia projektből, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18276020

Így változik a közlekedés a K-híd felújítása alatt

A Budapest Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején több korlátozásra is számítani kell:

az autók nem hajthatnak át a K-hídon;

a gyalogosok az északi járdát használhatják;

a kerékpárosok csak leszállva, a biciklit tolva kelhetnek át;

a 2027-es Gyerek Sziget és Sziget Fesztivál idejére szüneteltetik a munkát;

a két rendezvény alatt a hidat ismét teljesen megnyitják az autósok, gyalogosok és kerékpárosok előtt.

A rekonstrukció következő szakasza 2027 szeptemberében indul, ekkor az északi járdát újítják fel, és elvégzik a hídszerkezet korrózióvédelmét is.

Nagyobb teherbírást kap az óbudai K-híd

A K-híd felújításának egyik legfontosabb része a rossz állapotú pályalemez teljes cseréje. A jelenleg 2,8 méter széles kocsipályát 3,5 méteresre bővítik, miközben a gyalogos járdák szélessége nem változik.

Megújulnak az acélszerkezetek, kijavítják a hídfők és a környezetük hibáit, valamint lengéscsillapítókat is beépítenek a gyalogosforgalom okozta rezgések mérséklésére. A déli járdán akadálymentes rámpákat alakítanak ki, a csatlakozó út- és járdaburkolatokat pedig szintén felújítják.