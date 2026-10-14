Veszélyes betolakodót találtak Magyarországon: óriási károkat okozhat

A Békés vármegyei kerttulajdonosoknak és szőlősgazdáknak is érdemes figyelniük a hatósági tájékoztatásokat, miután Magyarországon is megjelent a pöttyös lámpahordó kabóca – írja a BEOL.

Pusztító kabóca jelent meg Magyarországon. Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

A veszélyes kártevő több mint százféle növényből táplálkozhat. A szőlőtőkék mellett gyümölcsfákat és erdészeti szempontból fontos fafajokat is megtámadhat.

A rovar kiszívja a növények nedvét, ezzel fokozatosan legyengíti őket.

A hazai példányt egy Bács-Kiskun vármegyei lakos bejelentése nyomán azonosították. A helyszíni mintavételt laboratóriumi vizsgálat követte, amely igazolta a kártevő jelenlétét.

Így ismerhető fel a veszélyes kabóca

A fiatal példányok eleinte fekete-fehér, később vörös, fekete és fehér mintázatot viselnek.

A kifejlett rovar elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyain pedig feltűnő piros színezet látható.

Aki gyanús rovart talál a kertjében, készítsen róla fényképet, majd a Nébih hivatalos csatornáin jelentse az észlelést. A gyors bejelentések segíthetnek feltérképezni a faj terjedését.

Rendkívüli engedélyt adott a Nébih

A hatóság négy növényvédő készítmény szükséghelyzeti felhasználását engedélyezte 2026. október 9. és 2027. február 5. között. A szereket mezőgazdasági és kertészeti területeken, közterületeken, valamint házikertekben is lehet alkalmazni földi permetezéssel.

A védekezés célja, hogy még a tojásrakás előtt elpusztítsák a kifejlett rovarokat. A Nébih szerint a kabócák októberben, a hagyományos növényvédelmi időszak után is jelen lehetnek.

A rendkívüli engedély azonban nem jelent korlátlan használatot. Be kell tartani az előírt adagolást, a kezelések megengedett számát, valamint a védősávokra és a méhek megóvására vonatkozó szabályokat. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy senki ne kezdjen találomra permetezni: előbb azonosítani kell a rovart, majd kizárólag engedélyezett készítményt szabad alkalmazni.