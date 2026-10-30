Kádár János sírján most is van mécses

Budapest egyik legfrekventáltabb temetője kétség kívül a Fiuemi úti sírkert. Ott nyugszik számos magyar történelmi és kulturális nagyság, közöttük Kossuth Lajos, gróf Batthyány Lajos, Jókai Mór, Antall József, de itt nyert végtisztességet Kádár János és Horn Gyula is.
Az Origo kíváncsi volt rá, milyen állapotban van az érintett történelmi személyiségek nyughelye.
Kádár János sírját sokan felkeresik
Kádár János, az egykori pártfőtitkár 1989-ben hunyt el. Még megérte a rendszere összeomlását, a rendszere által bitóra juttatott Nagy Imre és mártírtársai újratemetését. A kommunista vezető temetésén még százezrek vettek részt, aztán, mikor már a véleménynyilvánítás szabadabbá vált az országban, egyre többen kinyilvánították az ország egykori első számú vezetője iránti megvetésüket. Személye ma is megosztó: egyesek szerint egy alávaló gyilkos és hazaáruló volt, aki a saját népe szabadságát is beáldozta, hogy kiszolgálja a szovjet érdekeket, és meghatározó szerepet játszott Nagy Imre kivégzésében, mások azonban úgy vélik, hogy korábban nem látott jólétet biztosított az ország nagy többségének. Nem véletlen, hogy a művirágokkal ellepett vörösmárvány sírkövön rendszeresen elhelyeznek Kádár és a rendszere iránt nosztalgiát dédelgetők mécseseket.
A politikus sírját 2007. május 2-án feldúlták, koporsóját feltörték és ellopták a koponyáját. Az elkövető a mai napig nem került elő. A sírkövet akkor helyreállították.
Miközben Kádár Jánosnak nincs élő közvetlen hozzátartozója, Horn Gyula, Magyarország egykori, 2013-ban elhunyt miniszterelnöke két felnőtt gyermeket hagyott maga után. A szerettei a mai napig rendszeresen felkeresik az ő és felesége nyughelyét.
Az 1956-os forradalom- és szabadságharc leverése után a temetőben külön díszparcellát kaptak kommunista rendszert védelmező, a harcokban elesett vagy meglincselt karhatalmisták is. Az élő hozzátartozók természetesen ugyancsak kilátogatnak a sírkertbe az ünnepi alkalmakkor. Az Origo munkatársa találkozott is egy 70 éves hölggyel, aki egy rövid beszélgetésre hajlandó volt, de csakis a neve elhallgatásával, és akkor, ha arcát sem mutatjuk.
—1956-ban születtem. Csupán néhány hónapos voltam, amikor apámat a felkelők meglincselték. Nyilván nem ismerhettem őt, nem emlékszem rá, csupán a családban hallottam róla történeteket. A róla szóló írásokat túlzónak tartom – mondta az asszony, és hozzátette: gondolt már rá, hogy megvédje az apja emlékét, de tart a negatív visszajelzésektől.
— 56-ról sokaknak megvan a maguk véleménye. Én nem a szerepét vizsgálom, egyszerűen tudom, hogy ő volt az apám. Hozzáteszem, az egykori ÁVÓ-sokat sem lenne szabad egyöntetűen elítélni, hanem mindegyiknek külön-külön kellene a tetteit értékelni – vélekedett az idős hölgy.
A temetőben mindenki egyenlő. Függetlenül attól, hogy ki mikor élt, vagy éppen melyik oldalon állt. A halottak között már nincs ellenségeskedés.