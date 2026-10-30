Kádár János sírján most is van mécses

Budapest egyik legfrekventáltabb temetője kétség kívül a Fiuemi úti sírkert. Ott nyugszik számos magyar történelmi és kulturális nagyság, közöttük Kossuth Lajos, gróf Batthyány Lajos, Jókai Mór, Antall József, de itt nyert végtisztességet Kádár János és Horn Gyula is.

Kádár János is a Fiumei úti nemzeti sírkertben nyugszik Fotó: Origo

Az Origo kíváncsi volt rá, milyen állapotban van az érintett történelmi személyiségek nyughelye.

Kádár János sírját sokan felkeresik

Kádár János, az egykori pártfőtitkár 1989-ben hunyt el. Még megérte a rendszere összeomlását, a rendszere által bitóra juttatott Nagy Imre és mártírtársai újratemetését. A kommunista vezető temetésén még százezrek vettek részt, aztán, mikor már a véleménynyilvánítás szabadabbá vált az országban, egyre többen kinyilvánították az ország egykori első számú vezetője iránti megvetésüket. Személye ma is megosztó: egyesek szerint egy alávaló gyilkos és hazaáruló volt, aki a saját népe szabadságát is beáldozta, hogy kiszolgálja a szovjet érdekeket, és meghatározó szerepet játszott Nagy Imre kivégzésében, mások azonban úgy vélik, hogy korábban nem látott jólétet biztosított az ország nagy többségének. Nem véletlen, hogy a művirágokkal ellepett vörösmárvány sírkövön rendszeresen elhelyeznek Kádár és a rendszere iránt nosztalgiát dédelgetők mécseseket.

A politikus sírját 2007. május 2-án feldúlták, koporsóját feltörték és ellopták a koponyáját. Az elkövető a mai napig nem került elő. A sírkövet akkor helyreállították.

Így néz ki most az egykori pártfőtitkár sírja Fptó: Origo

Miközben Kádár Jánosnak nincs élő közvetlen hozzátartozója, Horn Gyula, Magyarország egykori, 2013-ban elhunyt miniszterelnöke két felnőtt gyermeket hagyott maga után. A szerettei a mai napig rendszeresen felkeresik az ő és felesége nyughelyét.

Horn Gyula nyughelye szépen gondozott Fotó: Origo

Az 1956-os forradalom- és szabadságharc leverése után a temetőben külön díszparcellát kaptak kommunista rendszert védelmező, a harcokban elesett vagy meglincselt karhatalmisták is. Az élő hozzátartozók természetesen ugyancsak kilátogatnak a sírkertbe az ünnepi alkalmakkor. Az Origo munkatársa találkozott is egy 70 éves hölggyel, aki egy rövid beszélgetésre hajlandó volt, de csakis a neve elhallgatásával, és akkor, ha arcát sem mutatjuk.