A Széna tér a Kálvin téren volt – hogy is van ez? Retró fotókon elevenedik meg a tér története

A mai Kálvin tér mindig is nyüzsgő terület volt, amely fontos szerepet töltött be a város történetében. A mai Budapest V., VIII. és IX. kerületének határán fekvő terület eredetileg városkapuként funkcionált, városfal húzódott itt. Még az 1600-as évek vége felé is beépítetlen földek voltak a tér egyes részein, csak a városkapukhoz futó utak épültek ki. Ugyanakkor épp ezen utak segítették a tér kialakulását, ráadásul épp innen eredt a terület első elnevetése is: Széna tér, avagy Széna piac, ugyanis a szekerek itt kaptak szénát. (A mai Széna térrel egyébként nem volt névösszeakadás, azt ugyanis 1879-ig János térnek, avagy Johannes Platznak nevezték.

A Kálvin tér egy bő 100 éves felvételen

Fotó: Fortepan

De térjünk vissza a mai Kálvin térre, amely Ketschkemeterplatz (Kecskeméti tér), Heu- und Borstenviehhändler Platz (Széna- és sertéskereskedők tere), majd 19. századtól Heumarkt (Széna piac) néven is futott. A református egyház 1801-ben kérvényezte, hogy építhessen templomot. Ezt a területet jelölték ki számukra, ahol 1816 és 1830 között fel is húzták az építményt. Ezt követően aligha meglepő, hogy a tér végül a reformáció vezéralakjáról, Kálvin Jánosról kapja végleges nevét: először (1874-től) Calvin térként, majd 1953-tól mai írásmóddal, Kálvin térként tartották a területet nyilván.

Érdekesség: a Kálvin tér környéke szerepel a ma ismert első, Budapestet ábrázoló fényképen, pontosabban dagerrotípián, mely 1844-ben készült.

Retró fotókon a Kálvin tér története

Galériánk a Kálvin tér történetéről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig: