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baleset

Hatalmasat borult egy kamion az autópályán, elképesztő felvétel készült

1 órája
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Egyetlen figyelmetlen sávváltás, hatalmas ütközés és három sérült. Az M1-es autópályán történt kamionbalesetről döbbenetes videó készült, amelyen jól látható, ahogy a többtonnás jármű felborul.
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balesetkamionszemélyautó

Hatalmas kamionbaleset történt az M1-es autópályán, a Lajta pihenőnél, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A többtonnás jármű az oldalára borult, majd keresztbe fordult az úttesten. A balesetről megdöbbentő videófelvétel készült, amelyet az MKIF Zrt. tett közzé. A kamion mellett szorosan egy személyautó haladt, amikor egy figyelmetlen sávváltás miatt összeütköztek. Az ütközés következtében a kamion felborult, és keresztbe csúszott az autópályán, teljesen eltorlaszolva a leállósávot. A felvételen az is látható, hogy a többi jármű a szabadon maradt úttestrészen tovább tudott haladni.

Kamionbaleset
Kamionbaleset az M1-esen: videón a brutális eset Fotó: MKIF/Facebook

Három sérültje volt az M1-es autópályán történt kamionbalesetnek

Az MKIF Zrt. a Megáll az ész című közlekedésbiztonsági videósorozatában mutatta be a drámai jeleneteket. Tájékoztatásuk szerint a balesetben hárman könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A helyszínen többen is megálltak, hogy segítsenek a bajba jutottakon, a felborult kamion műszaki mentése pedig egészen az esti órákig tartott.

Az autópálya üzemeltetője a felvétellel arra figyelmeztetett, hogy egyetlen figyelmetlen sávváltás is súlyos következményekkel járhat. Hangsúlyozták, hogy a sávváltás előtt mindig meg kell győződni arról, hogy a manővert biztonságosan végre lehet hajtani.

A videó az alábbi linken elérhető!

Három kamion és két autó karambolozott az M0-son

Három kamion és két személyautó ütközött össze az M0-s autóúton Szigetszentmiklós térségében. A balesetben egy ember az egyik autóba szorult, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, az érintett útszakaszt teljesen lezárták.

 

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