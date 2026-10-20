A fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetést követően a Közlekedési és Beruházási Minisztérium úgy döntött, hogy részlegesen felfüggeszti a hétvégi kamionstopot 2026. október 22-én és 23-án - közölte minisztérium. Hozzátették, hogy a szombat-vasárnapi korlátozás azonban a megszokott rend szerint érvényben marad.

Részlegesen feloldják az ünnepnapi kamionstopot csütörtök éjszaka. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Részlegesen feloldják az ünnepnapi kamionstopot csütörtök éjszaka

A nehéz tehergépjárművekre vonatkozó ünnepnapi és hétvégi forgalomkorlátozás eredetileg 2026. október 22-én, csütörtökön 22 órától október 23-án, pénteken 22 óráig, majd október 24-én, szombaton 22 órától október 25-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben.

A hatályos jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak arra, hogy a közlekedési és beruházási miniszter a környezetvédelemért felelős miniszter támogatásával indokolt esetben átmenetileg felfüggessze a korlátozást

- emelte ki a minisztérium.

A fuvarozói érdekképviseletek kérését, valamint a közlekedésbiztonsági és logisztikai szempontokat mérlegelve az a döntés született, hogy

2026. október 22-én, csütörtökön 22 órától október 23-án, pénteken 6 óráig felfüggeszti a kamionstopot.

Ennek megfelelően a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművekre vonatkozó forgalomkorlátozás az alábbi időszakokban lesz érvényben:

2026. október 23-án, pénteken 6:00 és 22:00 között;

2026. október 24-én, szombaton 22:00 órától október 25-én, vasárnap 22:00 óráig.

A korlátozás részleges feloldását a szakmai szervezetek jelzései alapján a rugalmasabb forgalomszervezés igénye is indokolja. Az intézkedés megkönnyíti a gépjárművezetők számára a pihenőhelyek elérését, emellett hozzájárulhat a szállított áruk minőségének megőrzéséhez és a termékek mielőbbi célba juttatásához.

Különleges programokkal készülnek október 23-ra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára országszerte és a határokon túl is megemlékezésekkel, kulturális rendezvényekkel készülnek. Az október 23-i programok részleteiről Magyar Péter Facebook-videóban számolt be, amelyben a budapesti rendezvények mellett az ünnepségsorozat szervezésének új rendszerét is ismertette.