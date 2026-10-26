Tragédia a kéktúra útvonalán: meghalt egy idős túrázó

Halálos baleset történt a kéktúra útvonalán, a Kőszegi-hegységben. A 112press információ szerint egy férfi súlyos sérülést szenvedett 2026. október 23-án délután a Kőszeg és Velem között található Kendig-csúcs közelében.

Tragédia a kéktúra útvonalán. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Tragédia a kéktúra útvonalán

Úgy tudni a férfi az ország másik feléből érkezett a nyugati határhoz és gyalog teljesítette a kéktúra szakaszát. A baleset körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat.

Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a lap megkeresésére elárulta, hogy a 60 év körüli férfit megpróbálták újraéleszteni a mentősök, de a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Robbanás történt Budapest II. kerületében

Meghalt egy ember, miután robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasház harmadik emeleti lakásában hétfő reggel a Szeréna úton. A tűzoltók eloltották a tüzet. A munkálatok során egy idős nőt találtak a lakásban, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.