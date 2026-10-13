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Keleti pályaudvar

Káosz a Keleti pályaudvarnál, több vonat nem közlekedik – mutatjuk a változásokat

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Jelentős fennakadások alakultak ki kedd reggel a hatvani és az újszászi vasútvonalon, miután Kőbánya felső állomáson egy vonat áramszedője eltörött, és megrongálta a felsővezetéket. A Keleti pályaudvar és Rákos között emiatt csak korlátozottan közlekedhetnek a vonatok. Több járat kimarad, mások rövidebb útvonalon közlekednek, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és várakozásra kell számítaniuk.
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Keleti pályaudvarvasúti közlekedésMÁV

Jelentős változások léptek életbe kedd reggel a Keleti pályaudvarról induló hatvani és újszászi vasútvonalon, miután Kőbánya felső állomáson eltörött egy Budapestre tartó Mátra InterRégió vonat áramszedője. A meghibásodás következtében a felsővezetéki hálózat is megrongálódott, ezért a Keleti pályaudvar és Rákos közötti szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be – közölte a MÁV.

MÁV, vonatközlekedés, vasúti közlekedés, Kőbánya felső, felsővezeték-szakadás, hatvani vasútvonal, újszászi vasútvonal, vonatkésések, pótlóbusz, S80, S60, InterCity, Rákos vasútállomás, közlekedési fennakadások, A Keleti pályaudvar és Rákos között jelentős korlátozások léptek életbe
A Keleti pályaudvar és Rákos között jelentős korlátozások léptek életbe
Fotó: Tumbász Hédi / MW

A vasúttársaság tájékoztatása szerint szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, a helyreállítás azonban várhatóan a délutáni órákig is eltarthat. Az érintett vonalakon hosszabb menetidőre, várakozásra és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.

Több vonat nem közlekedik, más járatok útvonala módosult

A fennakadások elsősorban a Budapest–Hatvan–Eger/Miskolc, valamint a Budapest–Sülysáp–Szolnok–Debrecen/Békéscsaba vasútvonalakat érintik.

A hatvani vonalon az alábbi változások léptek életbe:

  • Az S80-as személyvonatok nem közlekednek.
  • Az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Rákosról indulnak, illetve csak odáig közlekednek.
  • Az InterRégiók Rákos és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, ezért késésekre kell számítani.
  • Egyes járatok Vámosgyörkön vagy Füzesabonyban fordulhatnak vissza.
  • A Budapest és Miskolc közötti InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, de Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

Az újszászi vonalon szintén jelentős változások vannak:

  • Az S60-as személyvonatok nem közlekednek.
  • A G60-as és Z60-as vonatok Rákos és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A G60-as és Z60-as járatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek.
  • A Budapest és Békéscsaba közötti InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
  • A Tokaj és Nyírség InterCitykkel Budapest és Debrecen között utazóknak nem kell átszállniuk, a vonatok a teljes útvonalukon közlekednek.
  • Az S76-os, Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő vonatok a korábban meghirdetett vágányzári menetrend szerint járnak. A vágányzár miatt minden második járat csak Angyalföld és Pilisvörösvár között közlekedik.

Pótlóbuszok közlekednek a Keleti pályaudvar és Rákos között

A MÁV pótlóbuszokat állított forgalomba a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.

A Keleti pályaudvarról Rákos felé közlekedő pótlóbuszok megállói:

  • Keleti pályaudvar M – Kerepesi út 1–5., a 80-as trolibusz megállója után;
  • Kőbánya felső vasútállomás – Albertirsai út, az aluljárónál;
  • Élessarok – a 161-es autóbusz megállója;
  • Rákos vasútállomás – a 161-es autóbusz megállója.

A Rákosról a Keleti pályaudvarra közlekedő pótlóbuszok megállói:

  • Rákos vasútállomás – a 161-es autóbusz megállója;
  • Kőbánya felső vasútállomás – a 10-es autóbusz megállója;
  • Keleti pályaudvar M – trolibusz-végállomás.

A vasúttársaság felhívta a figyelmet arra, hogy Rákos vasútállomásról menetrend szerinti autóbuszok is indulnak az Örs vezér terére.

Több BKK-járaton is elfogadják a vonatjegyeket

A fennakadások idején a MÁV több alternatív közlekedési lehetőséget is ajánl az utasoknak. A vonatjegyeket az alábbi BKK-járatokon is elfogadják:

  • M2-es metró: Örs vezér tere és Keleti pályaudvar között;
  • H8-as HÉV: Örs vezér tere és Gödöllő között, a teljes vonalon;
  • 97E és 169E autóbusz;
  • 161, 161A, 162, 168E és 262-es autóbusz;
  • 37-es és 37A villamos.

A Pécelre utazóknak a 169E autóbuszt, Rákosmente térségéből a 97E járatot, a Gödöllőre tartóknak pedig a H8-as HÉV-et javasolják.

A MÁV közlése szerint a felsővezeték helyreállítása várhatóan a délutáni órákig is eltarthat, ezért az utasoknak indulás előtt érdemes tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.

 

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