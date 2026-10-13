Káosz a Keleti pályaudvarnál, több vonat nem közlekedik – mutatjuk a változásokat

Jelentős változások léptek életbe kedd reggel a Keleti pályaudvarról induló hatvani és újszászi vasútvonalon, miután Kőbánya felső állomáson eltörött egy Budapestre tartó Mátra InterRégió vonat áramszedője. A meghibásodás következtében a felsővezetéki hálózat is megrongálódott, ezért a Keleti pályaudvar és Rákos közötti szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be – közölte a MÁV.
Több vonat nem közlekedik, más járatok útvonala módosult
A fennakadások elsősorban a Budapest–Hatvan–Eger/Miskolc, valamint a Budapest–Sülysáp–Szolnok–Debrecen/Békéscsaba vasútvonalakat érintik.
A hatvani vonalon az alábbi változások léptek életbe:
- Az S80-as személyvonatok nem közlekednek.
- Az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Rákosról indulnak, illetve csak odáig közlekednek.
- Az InterRégiók Rákos és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, ezért késésekre kell számítani.
- Egyes járatok Vámosgyörkön vagy Füzesabonyban fordulhatnak vissza.
- A Budapest és Miskolc közötti InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, de Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
Az újszászi vonalon szintén jelentős változások vannak:
- Az S60-as személyvonatok nem közlekednek.
- A G60-as és Z60-as vonatok Rákos és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A G60-as és Z60-as járatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek.
- A Budapest és Békéscsaba közötti InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
- A Tokaj és Nyírség InterCitykkel Budapest és Debrecen között utazóknak nem kell átszállniuk, a vonatok a teljes útvonalukon közlekednek.
- Az S76-os, Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő vonatok a korábban meghirdetett vágányzári menetrend szerint járnak. A vágányzár miatt minden második járat csak Angyalföld és Pilisvörösvár között közlekedik.
Pótlóbuszok közlekednek a Keleti pályaudvar és Rákos között
A MÁV pótlóbuszokat állított forgalomba a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.
A Keleti pályaudvarról Rákos felé közlekedő pótlóbuszok megállói:
- Keleti pályaudvar M – Kerepesi út 1–5., a 80-as trolibusz megállója után;
- Kőbánya felső vasútállomás – Albertirsai út, az aluljárónál;
- Élessarok – a 161-es autóbusz megállója;
- Rákos vasútállomás – a 161-es autóbusz megállója.
A Rákosról a Keleti pályaudvarra közlekedő pótlóbuszok megállói:
- Rákos vasútállomás – a 161-es autóbusz megállója;
- Kőbánya felső vasútállomás – a 10-es autóbusz megállója;
- Keleti pályaudvar M – trolibusz-végállomás.
A vasúttársaság felhívta a figyelmet arra, hogy Rákos vasútállomásról menetrend szerinti autóbuszok is indulnak az Örs vezér terére.
Több BKK-járaton is elfogadják a vonatjegyeket
A fennakadások idején a MÁV több alternatív közlekedési lehetőséget is ajánl az utasoknak. A vonatjegyeket az alábbi BKK-járatokon is elfogadják:
- M2-es metró: Örs vezér tere és Keleti pályaudvar között;
- H8-as HÉV: Örs vezér tere és Gödöllő között, a teljes vonalon;
- 97E és 169E autóbusz;
- 161, 161A, 162, 168E és 262-es autóbusz;
- 37-es és 37A villamos.
A Pécelre utazóknak a 169E autóbuszt, Rákosmente térségéből a 97E járatot, a Gödöllőre tartóknak pedig a H8-as HÉV-et javasolják.
A MÁV közlése szerint a felsővezeték helyreállítása várhatóan a délutáni órákig is eltarthat, ezért az utasoknak indulás előtt érdemes tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, a helyreállítás azonban várhatóan a délutáni órákig is eltarthat. Az érintett vonalakon hosszabb menetidőre, várakozásra és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.