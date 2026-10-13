Káosz a Keleti pályaudvarnál, több vonat nem közlekedik – mutatjuk a változásokat

Jelentős változások léptek életbe kedd reggel a Keleti pályaudvarról induló hatvani és újszászi vasútvonalon, miután Kőbánya felső állomáson eltörött egy Budapestre tartó Mátra InterRégió vonat áramszedője. A meghibásodás következtében a felsővezetéki hálózat is megrongálódott, ezért a Keleti pályaudvar és Rákos közötti szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be – közölte a MÁV.

A Keleti pályaudvar és Rákos között jelentős korlátozások léptek életbe

Fotó: Tumbász Hédi / MW

Több vonat nem közlekedik, más járatok útvonala módosult

A fennakadások elsősorban a Budapest–Hatvan–Eger/Miskolc, valamint a Budapest–Sülysáp–Szolnok–Debrecen/Békéscsaba vasútvonalakat érintik.

A hatvani vonalon az alábbi változások léptek életbe:

Az S80-as személyvonatok nem közlekednek.

Az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Rákosról indulnak, illetve csak odáig közlekednek.

Az InterRégiók Rákos és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, ezért késésekre kell számítani.

Egyes járatok Vámosgyörkön vagy Füzesabonyban fordulhatnak vissza.

A Budapest és Miskolc közötti InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, de Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

Az újszászi vonalon szintén jelentős változások vannak:

Az S60-as személyvonatok nem közlekednek.

A G60-as és Z60-as vonatok Rákos és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A G60-as és Z60-as járatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek.

A Budapest és Békéscsaba közötti InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

A Tokaj és Nyírség InterCitykkel Budapest és Debrecen között utazóknak nem kell átszállniuk, a vonatok a teljes útvonalukon közlekednek.

Az S76-os, Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő vonatok a korábban meghirdetett vágányzári menetrend szerint járnak. A vágányzár miatt minden második járat csak Angyalföld és Pilisvörösvár között közlekedik.

Pótlóbuszok közlekednek a Keleti pályaudvar és Rákos között

A MÁV pótlóbuszokat állított forgalomba a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.