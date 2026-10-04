Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító Budapesten

Kényszerleszállást hajtott végre vasárnap Budapesten az Air Arabia Sardzsából Bécsbe tartó menetrend szerinti járata, miután az egyik utas rosszul lett a fedélzeten.

Kényszerleszállás történt Budapesten utasrosszullét miatt

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto / Illusztráció

Az ABY970-es járat október 4-én szakította meg útját a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A Budapest Airport a 24.hu megkeresésére megerősítette a történteket, közlése szerint a gép utasrosszullét miatt szállt le Budapesten.

A repülőgép 11 óra 58 perckor landolt Ferihegyen. A rendelkezésre álló információk szerint az esetet követően a járat 13 óra 14 perckor ismét felszállt, és folytatta útját Bécs felé.

Szeptemberben is történt kényszerleszállás Budapesten

Legutóbb szeptember 6-án történt hasonló eset a budapesti repülőtéren. Akkor egy magánrepülőgépnek kellett visszafordulnia felszállás után műszaki probléma miatt.