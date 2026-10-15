November 15-ig lehet jelentkezni a 2027 februárjában induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre – közölte az Oktatási Hivatal.
A keresztféléves felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027 januárjának elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget.
Az alap- és osztatlan képzéseket, valamint a felsőoktatási szakképzéseket – néhány hitéleti és művészeti képzés kivételével – önköltséges formában hirdetik meg. Ezekre érettségi bizonyítvánnyal lehet jelentkezni.
Keresztféléves felsőoktatási képzések: ezekre a határidőkre kell figyelni
A jelentkezéseket kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételi rendszerben lehet benyújtani. A belépéshez és az azonosításhoz Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás vagy Ügyfélkapu+ regisztráció szükséges.
A jelentkezéseket legkésőbb 2026. november 15-én éjfélig kell véglegesíteni és hitelesíteni.
A meghirdetett képzésekről, a jelentkezési feltételekről, az eljárási díjakról és a pontszámítás szabályairól a felvi.hu oldalon található Felvételi tájékoztató, valamint a Meghirdetett képzések menüpont nyújt részletes információt.
A felvételi ponthatárokat várhatóan 2027. január 21-én hirdetik ki.