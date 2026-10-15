Keresztféléves felsőoktatási képzések: ezekre a határidőkre kell figyelni

A jelentkezéseket kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételi rendszerben lehet benyújtani. A belépéshez és az azonosításhoz Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás vagy Ügyfélkapu+ regisztráció szükséges.

A jelentkezéseket legkésőbb 2026. november 15-én éjfélig kell véglegesíteni és hitelesíteni.

A meghirdetett képzésekről, a jelentkezési feltételekről, az eljárási díjakról és a pontszámítás szabályairól a felvi.hu oldalon található Felvételi tájékoztató, valamint a Meghirdetett képzések menüpont nyújt részletes információt.