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Hamarosan lejár a jelentkezési határidő a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. A keresztféléves felsőoktatási képzések elsősorban azoknak kínálnak továbbtanulási lehetőséget, akik mesterképzésben szeretnék folytatni tanulmányaikat. A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet.
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Keresztféléves felvételiOktatási HivatalfelsőoktatásMagyarország

November 15-ig lehet jelentkezni a 2027 februárjában induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre – közölte az Oktatási Hivatal

A keresztféléves felsőoktatási képzések 2027 februárjában indulnak.
A keresztféléves felsőoktatási képzések 2027 februárjában indulnak
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A keresztféléves felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027 januárjának elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget.

Az alap- és osztatlan képzéseket, valamint a felsőoktatási szakképzéseket – néhány hitéleti és művészeti képzés kivételével – önköltséges formában hirdetik meg. Ezekre érettségi bizonyítvánnyal lehet jelentkezni.

Keresztféléves felsőoktatási képzések: ezekre a határidőkre kell figyelni

A jelentkezéseket kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételi rendszerben lehet benyújtani. A belépéshez és az azonosításhoz Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás vagy Ügyfélkapu+ regisztráció szükséges.

A jelentkezéseket legkésőbb 2026. november 15-én éjfélig kell véglegesíteni és hitelesíteni.

A meghirdetett képzésekről, a jelentkezési feltételekről, az eljárási díjakról és a pontszámítás szabályairól a felvi.hu oldalon található Felvételi tájékoztató, valamint a Meghirdetett képzések menüpont nyújt részletes információt.

A felvételi ponthatárokat várhatóan 2027. január 21-én hirdetik ki.

 

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