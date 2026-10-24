Fókuszban a női alkotóerő: megnyílt az ősz legizgalmasabb kiállítása

Erről a küzdelemről és alkotói szabadságról mesél az „Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében” című nagyszabású kiállítás, amely 2026. október 21. és 2027. február 14. között várja a látogatókat a Magyar Nemzeti Galériában, a BAUHAUS támogatásával.
Elhivatottak - Megnyílt az ősz legizgalmasabb kiállítása, fókuszában a női alkotóerő
A tárlaton 60 női alkotó több mint 130 művét lehet megismerni, köztük olyan ismert művészek alkotásait, mint Anna Margit, Ferenczy Noémi, Gedő Ilka, Lesznai Anna, Schaár Erzsébet, Szántó Piroska, Vajda Júlia vagy Gyenes Gitta. A kiállítás ugyanakkor olyan alkotókat is újra reflektorfénybe állít, akik saját korukban ismertek voltak, később mégis szinte teljesen eltűntek a művészettörténeti köztudatból.
A nőknek szó szerint teret kellett foglalniuk
A múlt században még széles körben tartotta magát az az elképzelés, hogy az „igazi” művész férfi, a nő legfeljebb műkedvelő lehet. Később azonban egyre több képzett női alkotó jelent meg művésztelepeken, kiállításokon és művészcsoportokban. A változás persze nem egyik napról a másikra történt. A nőknek intézményi korlátokat, társadalmi elvárásokat és sokszor nagyon erős előítéleteket kellett áttörniük ahhoz, hogy művészként is komolyan vegyék őket. Az Elhivatottak egyik legizgalmasabb gondolata éppen ezért a térfoglalás. Nemcsak abban az értelemben, hogy a nők kiléptek a nyilvánosságba, hanem úgy is, hogy olyan műfajokhoz, technikákhoz és témákhoz nyúltak, amelyeket korábban nem feltétlenül nekik tartottak fenn, és talán éppen ettől hat ma is meglepően aktuálisnak a történet.
Más korszak, de hasonló bátorság
A női önállóság kérdése ma már egészen más formában jelenik meg, az alaphelyzet viszont sokszor ismerős lehet. Vannak olyan tevékenységek, amelyekre még mindig hajlamosak vagyunk automatikusan „férfimunkaként” gondolni. Ilyen lehet például a falfestés, a glettelés, a burkolás vagy akár egy kisebb otthoni felújítás, holott egyre több nő szeretné ezeket is saját kezűleg megoldani.
Erre épül a BAUHAUS Women’s Night programja is több mint 10 éve, amelynek mottója: „Nőknek, akik mernek és nyernek”. A kifejezetten nők számára szervezett gyakorlati alkalmakon a résztvevők olyan feladatokat próbálhatnak ki, mint a laminált padló lerakása, a tapétázás, a burkolás, a szilikoncsere, a fúrás vagy a glettelés. A lényeg pedig nem az, hogy bárkinek bizonyítania kelljen valamit. Sokkal inkább az, hogy a résztvevők új készségeket sajátíthassanak el, önbizalmat szerezzenek, és megtapasztalják, hogy egy kis bátorsággal és gyakorlással mennyi mindenre képesek. A résztvevők először megismerkednek az anyagokkal, a szerszámokkal és az egyes munkafázisokkal, majd mindezt a gyakorlatban is kipróbálhatják. A program fontos része a kötetlen hangulat: lehet kérdezni, hibázni, újrapróbálni egy-egy mozdulatot, miközben szakoktatók segítik a munkát.
Amikor az alkotás a szabadságról is szól
Női festőművészek és női otthonszépítők a múltban és a jelenben: mindkettő arról szól, hogy a nők szabadon dönthessék el, milyen területet szeretnének meghódítani. Az egyik esetben ez a műterem, a kiállítótér vagy egy korábban férfiak által dominált művészeti műfaj volt. A másikban olyan szakmák és szakterületek, amelyeket még mindig férfiak dominálnak. A közös nevező a kíváncsiság, a tanulás és az a fajta magabiztosság, amely akkor születik meg, amikor valaki felismeri: az elképzeléseit képes a saját kezével valóra váltani.
Talán ezért is talál egymásra olyan természetesen az Elhivatottak című kiállítás és a kiállítást főszponzorként támogató BAUHAUS szemlélete. Más eszközökkel és más korszakban, de mindkettő olyan nőkről mesél, akik nem fogadják el automatikusan a számukra kijelölt határokat.
A Magyar Nemzeti Galéria és a BAUHAUS együttműködésének köszönhetően a kiállítás egy kis része a múzeum falain túlra is eljuthat. Lesznai Anna és Gyenes Gitta egy-egy alkotásának reprodukcióját a BAUHAUS szakáruházaiban és a BAUHAUS webshopjában is megvásárolhatják majd az érdeklődők, így ezek a különleges művek még több emberhez juthatnak el.
További részleteket az alábbi linkeken lehet megtalálni:
A kiállítás kurátorai Dr. Kopócsy Anna, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékének oktatója, valamint Drienyovszki Zsófia, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria művészettörténész munkatársa.