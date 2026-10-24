Fókuszban a női alkotóerő: megnyílt az ősz legizgalmasabb kiállítása

Erről a küzdelemről és alkotói szabadságról mesél az „Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében” című nagyszabású kiállítás, amely 2026. október 21. és 2027. február 14. között várja a látogatókat a Magyar Nemzeti Galériában, a BAUHAUS támogatásával.

Elhivatottak - Megnyílt az ősz legizgalmasabb kiállítása, fókuszban a női alkotóerő / Fotó: Bauhaus

Elhivatottak - Megnyílt az ősz legizgalmasabb kiállítása, fókuszában a női alkotóerő

A tárlaton 60 női alkotó több mint 130 művét lehet megismerni, köztük olyan ismert művészek alkotásait, mint Anna Margit, Ferenczy Noémi, Gedő Ilka, Lesznai Anna, Schaár Erzsébet, Szántó Piroska, Vajda Júlia vagy Gyenes Gitta. A kiállítás ugyanakkor olyan alkotókat is újra reflektorfénybe állít, akik saját korukban ismertek voltak, később mégis szinte teljesen eltűntek a művészettörténeti köztudatból.

A nőknek szó szerint teret kellett foglalniuk

A múlt században még széles körben tartotta magát az az elképzelés, hogy az „igazi” művész férfi, a nő legfeljebb műkedvelő lehet. Később azonban egyre több képzett női alkotó jelent meg művésztelepeken, kiállításokon és művészcsoportokban. A változás persze nem egyik napról a másikra történt. A nőknek intézményi korlátokat, társadalmi elvárásokat és sokszor nagyon erős előítéleteket kellett áttörniük ahhoz, hogy művészként is komolyan vegyék őket. Az Elhivatottak egyik legizgalmasabb gondolata éppen ezért a térfoglalás. Nemcsak abban az értelemben, hogy a nők kiléptek a nyilvánosságba, hanem úgy is, hogy olyan műfajokhoz, technikákhoz és témákhoz nyúltak, amelyeket korábban nem feltétlenül nekik tartottak fenn, és talán éppen ettől hat ma is meglepően aktuálisnak a történet.

Más korszak, de hasonló bátorság

A női önállóság kérdése ma már egészen más formában jelenik meg, az alaphelyzet viszont sokszor ismerős lehet. Vannak olyan tevékenységek, amelyekre még mindig hajlamosak vagyunk automatikusan „férfimunkaként” gondolni. Ilyen lehet például a falfestés, a glettelés, a burkolás vagy akár egy kisebb otthoni felújítás, holott egyre több nő szeretné ezeket is saját kezűleg megoldani.