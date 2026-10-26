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Kifehéredett a táj Békésben! Borsónyi jég borította a földet, mint a hótakaró - videó

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A Békés megyei Sarkadon hófehér lett a táj.
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békés megyeisarkadonjég

Borsónyi jég szakadt az égből a Békés megyei Sarkadon. Az aprószemű jég úgy nézett ki, mintha havas lenne a táj.

Az előrejelzések nem jósoltak jégesőt. Csak esőt, záport vártak északkeleten, amíg az ország többi részén napos idő volt. 

Kedden eleinte keleten felhősebb lesz az ég, de számottevő csapadék már ott sem valószínű. Napközben napos időre készülhetünk csapadék nélkül. Az északias szél a keleti, középső országrészben élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban köd- és párafoltok kialakulhatnak. Kora reggelre -2 és +6 fok közé hűl a levegő, majd napközben 11 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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