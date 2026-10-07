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Kiképzési gyakorlatot tart a Magyar Honvédség – több városban is zajra figyelmeztetnek

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A megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani októberben több magyarországi település térségében. A kecskeméti repülődandár kiképzési gyakorlatot tart, amelynek keretében négy napon délutáni és esti repülési feladatokat hajtanak végre.
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kiképzésKecskemétMagyar Honvédség

Kiképzési gyakorlatot tart októberben négy napon a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár. A kecskeméti alakulat tájékoztatása szerint a repülési feladatokat a délutáni és esti órákban hajtják végre, ezért több település környékén a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani – közölte a repülődandár a Facebook-oldalán.

Magyar Honvédség, kecskeméti repülődandár, katonai repülés, repülési gyakorlat, Kecskemét, zajhatás, légtérvédelem, A kiképzési gyakorlat során a pilóták délutáni és esti repülési feladatokat hajtanak végre
A kiképzési gyakorlat során a pilóták délutáni és esti repülési feladatokat hajtanak végre
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A pilóták október 7-én és 8-án 13 órától 21 óra 30 percig, október 13-án és 15-én pedig 14 órától 21 óra 30 percig hajtják végre a tervezett repülési feladatokat.

A pilóták képzettségének fenntartása a cél

A repülődandár közlése szerint a gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása.

A repülések idején az alábbi városok térségében lehet a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra számítani:

  • Kecskemét,
  • Szolnok,
  • Eger,
  • Debrecen,
  • Miskolc,
  • Mezőkövesd,
  • Tiszafüred,
  • Szigetvár,
  • Nagyatád,
  • Kadarkút,
  • Kaposvár,
  • Veszprém.

 

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