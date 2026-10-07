Kiképzési gyakorlatot tart a Magyar Honvédség – több városban is zajra figyelmeztetnek

Kiképzési gyakorlatot tart októberben négy napon a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár. A kecskeméti alakulat tájékoztatása szerint a repülési feladatokat a délutáni és esti órákban hajtják végre, ezért több település környékén a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani – közölte a repülődandár a Facebook-oldalán.

A kiképzési gyakorlat során a pilóták délutáni és esti repülési feladatokat hajtanak végre

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A pilóták október 7-én és 8-án 13 órától 21 óra 30 percig, október 13-án és 15-én pedig 14 órától 21 óra 30 percig hajtják végre a tervezett repülési feladatokat.

A pilóták képzettségének fenntartása a cél

A repülődandár közlése szerint a gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása.

A repülések idején az alábbi városok térségében lehet a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra számítani: