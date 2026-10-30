Tömeges klórgázmérgezést kaptak egy újbudai uszodában a vízilabdázó lányok

Néhány nappal ezelőtt vízilabdázó lányok lettek rosszul egy újbudai uszodában, miután edzés közben többen is légzési nehézségekre panaszkodtak. A gyanú szerint klórgázmérgezést kaptak, és az eset után három lányt kórházba is kellett szállítani.

Tömeges klórgázmérgezést kaptak egy újbudai uszodában a fiatalok Fotó: TV2

Tömeges klórgázmérgezést kaptak egy újbudai uszodában a fiatalok

A tömeges mérgezés miatt az újbudai Nyéki Imre Uszoda sportolói medencéjét teljesen le kellett zárni, és jelenleg is üresen áll. A létesítményt addig nem is nyitják meg újra, amíg nem automatizálják a szellőztetőrendszer elindítását.

A TV2 Híradójának nyilatkozó szülők elárulták, hogy az edzés előtt a takarítónő állítólag még szólt is a gyerekeknek: "Szellőztessetek, ha nem akartok megfulladni!" A lányok végül alig pár perc után rosszul lettek. Az a három gyerek, aki kórházba került, csak oxigénmaszk segítségével tudott lélegezni.

Mint kiderült, a vízilabdázók a hátsó, fűtött medencét használták edzésre, ahol senki nem kapcsolta be a szellőztetőberendezést, így a sportolók belélegezték a párolgó vegyszert.

Az uszoda vezetője közölte, hogy a medencét azonnal lezárták, és megindították a vizsgálatot. Az első jelentések szerint a szellőztetőrendszert - amelynek beindításához egy gombot kell megnyomni - túl későn indították el. Mivel a problémát későn vették észre, sajnos több csapatedzést is megtartottak hasonló körülmények között.

A szülők teljesen megrémültek, mivel a kerületben rövid időn belül ez már a második hasonló eset: pár héttel ezelőtt egy másik helyi uszodában is történt egy klórgázmérgezés.