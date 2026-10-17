Meghalt Kollár Lajos

Elhunyt Kollár Lajos orvosprofesszor; a magyarországi érsebészet korszakalkotó és iskolateremtő egyéniségét életének 79. évében érte a halál - adta hírül Facebook-oldalán a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kara (PTE-ETK) szombaton.

Elhunyt Kollár Lajos orvosprofesszor

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Kollár Lajos pályafutása

Az írták, az egyetemi tanár neve egybeforrt a magyarországi érsebészet és a vér áramlási tulajdonságait, deformációs jellemzőit tanulmányozó orvostudományi és biofizikai szakág, a hemoreológia modernizációjával.

Kollár Lajos Magyarországon elsőként vezetett be számos éren belüli, érben végzett úgynevezett endovaszkuláris és hibrid műtéti eljárást, megszervezte a pécsi hemoreológiai laboratóriumot, miközben intézményvezetőként évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a dél-dunántúli betegellátás irányításában - tették hozzá.

Kitértek arra, hogy a szakember 2016-tól a PTE-ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanáraként, majd professor emeritusként és kutatóközpont-vezetőként elhivatottan szolgálta a jövő szakembereinek képzését.

Kollár Lajos korábban a PTE Klinikai Központjának főigazgatói és a sebészeti tanszék igazgatói tisztségét is betöltötte, 2022-ben megválasztották a konzervatív polgári eszméket képviselő Professzorok Batthyány Köre elnökévé, 2025-ben újraválasztották - jegyezték meg.

Munkásságáért megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, a Pro Humanitate Baranya díjat és a Tüke-emlékérmet. Személyében nemcsak a nemzetközi hírű sebészt és kutatót, hanem kiváló mentort, nagy hatású vezetőt és melegszívű kollégát gyászolnak - olvasható a bejegyzésben. A PTE Kollár Lajost saját halottjának tekinti.

Az orvosprofesszor korábban a Magyar Vitorlás Szövetség elnökeként is dolgozott. A szervezet Facebook-oldalán azt írta, a szombaton hajnalban elhunyt Kollár Lajos elnöksége alatt a hazai vitorlássport új korszakba lépett: elkötelezett munkával alapozta meg a szövetség szakmai és pénzügyi stabilitását, valamint az utánpótlás- és az olimpiai versenysport számos történelmi sikerét, írja az MTI.