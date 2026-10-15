Súlyos válság a budapesti kórházakban – reagált Karácsony Gergely

Komoly fennakadások alakultak ki a fővárosi belgyógyászati ellátásban, amelyek már a sürgősségi osztályok működését is akadályozzák. A budapesti kórházi válság miatt rendkívüli egyeztetéseket tartottak, és Karácsony Gergely főpolgármester is segítséget jelentett be.

Orvos- és ápolóhiány nehezíti a budapesti belgyógyászati és sürgősségi ellátást. Karácsony Gergely bejelentette, hogy segít a betegek elhelyezésében (A képen a főpolgármester) Fotó: Hatlaczki Balázs

A MedicalOnline értesülései szerint mintegy 750 beteg elhelyezése okoz gondot Budapesten, közülük hozzávetőleg 200 hajléktalan. Ezeket az adatokat egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. A belgyógyászati osztályokon az orvos- és ápolóhiány miatt kevesebb ágy működtethető, miközben sok helyet olyan betegek foglalnak el, akik már nem igényelnek aktív kórházi kezelést.

Miért akadozik a budapesti sürgősségi ellátás?

A sürgősségi osztályokon kezelt, kórházi felvételre szoruló betegeket nehezen tudják továbbküldeni a megfelelő osztályokra, ami az új betegek fogadását is akadályozza. A helyzetet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház létszámgondjai és a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban kialakulóban lévő calicivírus-járvány miatti kapacitáskiesés is súlyosbítja.

Az Egészségügyi Minisztérium az MTI-nek küldött közleményében elismerte az ellátási nehézségeket. Tájékoztatásuk szerint a belgyógyászati ágyak mintegy harmadát aktív kezelést már nem igénylő krónikus betegek foglalják el. A tárca és az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) megkezdte a rendelkezésre álló kapacitások összehangolását.

Karácsony Gergely húsz férőhellyel segít a kórházi válság kezelésében

Karácsony Gergely csütörtöki Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a főváros hajléktalankórháza húsz további férőhellyel segíti a budapesti kórházi válság kezelését.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az ellátási nehézségeket nem a betegforgalom hirtelen növekedése, hanem a súlyos orvos- és ápolóhiány, valamint az aktív kezelésre már nem szoruló betegek elhelyezésének problémái okozzák. A minisztérium arra kéri a betegeket, hogy elsőként háziorvosukat keressék, rendelési időn kívül pedig a 1830-as ügyeleti telefonszámon kérjenek segítséget.