Váratlan üzemzavarok bénították meg a budapesti kórházakat, korlátozni kellett a betegfogadást

Átmeneti műszaki problémák nehezítették az elmúlt napokban a betegellátást az Észak-budai Szent János Centrumkórházban és az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházban. Mindkét intézményben elhárították a hibákat, az ellátás jelenleg zavartalan.
Leálltak a liftek a Szent János Kórházban
Az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének hétemeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállító liftek.
A bent fekvő betegek ellátása ez idő alatt is biztosított volt, ugyanakkor a sürgősségi betegellátó osztály átmenetileg nem tudott új betegeket fogadni
– derül ki az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményéből.
A hibaelhárítás kedd kora délutánjára részlegesen megtörtént, azóta az intézményben
ismét zavartalan a betegellátás.
Mindkét CT meghibásodott a Honvédkórházban
Az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház központi telephelyén hétfőn egymás után hibásodott meg mindkét CT-berendezés. Emiatt a sürgősségi ellátás átmenetileg korlátozottan működött, és
csak olyan akut betegeket tudtak fogadni, akiknek ellátásához nem volt szükség CT-vizsgálatra.
A műszaki hibákat azóta elhárították, a CT-berendezések ismét működnek, így a betegellátás itt is zavartalan.
A két intézményben kialakult átmeneti korlátozások többletfeladatot jelentettek az Országos Mentőszolgálat, valamint a betegek fogadásában részt vevő más budapesti egészségügyi intézmények számára.
A Honvédkórház III. Belgyógyászati–Nephrológiai Osztályán emellett a múlt héten calicivírus-fertőzést igazoltak.
A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az érintett osztályon látogatási tilalmat rendeltek el, amely annak visszavonásáig érvényben marad.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság közlése szerint folyamatosan figyelemmel kíséri a kórházakban felmerülő problémákat, és az intézményekkel együttműködve segíti azok mielőbbi elhárítását.