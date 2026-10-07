Váratlan üzemzavarok bénították meg a budapesti kórházakat, korlátozni kellett a betegfogadást

Átmeneti műszaki problémák nehezítették az elmúlt napokban a betegellátást az Észak-budai Szent János Centrumkórházban és az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházban. Mindkét intézményben elhárították a hibákat, az ellátás jelenleg zavartalan.

Egymás után jöttek a hibák két budapesti kórházban, a betegellátás is akadozott.

Fotó: Honvédkórház Facebook-oldala

Leálltak a liftek a Szent János Kórházban

Az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének hétemeletes épületében vasárnap és hétfőn műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállító liftek.

A bent fekvő betegek ellátása ez idő alatt is biztosított volt, ugyanakkor a sürgősségi betegellátó osztály átmenetileg nem tudott új betegeket fogadni

– derül ki az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményéből.

A hibaelhárítás kedd kora délutánjára részlegesen megtörtént, azóta az intézményben

ismét zavartalan a betegellátás.

Mindkét CT meghibásodott a Honvédkórházban

Az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház központi telephelyén hétfőn egymás után hibásodott meg mindkét CT-berendezés. Emiatt a sürgősségi ellátás átmenetileg korlátozottan működött, és

csak olyan akut betegeket tudtak fogadni, akiknek ellátásához nem volt szükség CT-vizsgálatra.

A műszaki hibákat azóta elhárították, a CT-berendezések ismét működnek, így a betegellátás itt is zavartalan.

Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház

Fotó: Honvédkórház Facebook-oldala

A két intézményben kialakult átmeneti korlátozások többletfeladatot jelentettek az Országos Mentőszolgálat, valamint a betegek fogadásában részt vevő más budapesti egészségügyi intézmények számára.

A Honvédkórház III. Belgyógyászati–Nephrológiai Osztályán emellett a múlt héten calicivírus-fertőzést igazoltak.

A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az érintett osztályon látogatási tilalmat rendeltek el, amely annak visszavonásáig érvényben marad.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság közlése szerint folyamatosan figyelemmel kíséri a kórházakban felmerülő problémákat, és az intézményekkel együttműködve segíti azok mielőbbi elhárítását.