Komoly gondok vannak a budapesti kórházakban – rendkívüli intézkedésekre van szükség

A budapesti kórházak belgyógyászati osztályain kialakult ellátási nehézségek miatt az Egészségügyi Minisztérium összehangolja az érintett intézmények működését. A tárca csütörtöki közleménye szerint az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ), a kórházakkal és a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen dolgoznak a betegellátás zavartalanságának biztosításán.

A fővárosi kórházak kapacitásainak összehangolásán dolgozik az egészségügyi tárca

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A minisztérium tájékoztatása szerint a kórházak napi terhelése az elmúlt időszakban nem emelkedett jelentősen, azonban több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek alakultak ki.

Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a belgyógyászati ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik már nem igényelnek aktív kórházi ellátást. A helyzetet tovább súlyosbítja a tartós ápolóhiány, amely miatt a rendelkezésre álló ágyakat sem tudják teljes mértékben kihasználni.

Intézkedéseket vezettek be a budapesti kórházak tehermentesítésére

Csütörtök délelőtt az Egészségügyi Minisztérium, a budapesti kórházak, az Országos Mentőszolgálat és a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői egyeztetést tartottak a rendelkezésre álló erőforrásokról.

Az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a betegforgalmi adatokat és a szabad kapacitásokat. Emellett megkezdődött a kihasználatlan erőforrások összehangolása is.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a kialakult helyzetet nem a betegforgalom váratlan növekedése okozta, hanem az ápoló- és orvoshiány miatt beszűkült kapacitások, valamint az, hogy az aktív kórházi ellátásra már nem szoruló betegeket nem tudják megfelelő intézményekbe továbbirányítani.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a probléma az egészségügyi és a szociális ellátórendszert egyaránt érinti. A minisztérium szerint hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése és a kiszámítható ápolói életpálya kialakítása jelenthet megoldást.

Fontos kéréssel fordultak a betegekhez Az Egészségügyi Minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy egészségügyi panaszok esetén elsősorban a háziorvosukat keressék, lehetőség szerint nappal, rendelési időben. Rendelési időn kívül az egységes orvosi ügyelet 1830-as telefonszámát javasolják hívni. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a betegek tájékozódjanak arról, milyen esetekben indokolt mentőt hívni. Közvetlen életveszély esetén továbbra is a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

Hegedűs Zsolt megköszönte az orvosok, ápolók és mentősök munkáját, akik a jelenlegi nehézségek ellenére is biztosítják a betegek ellátását.