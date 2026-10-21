Már Magyarországon is pusztít ez a kártevő: szigorú korlátozások jöttek

Különleges korlátozásokat léptettek életbe az ukrán, a szlovák és a román határ közelében, hogy megakadályozzák a kőriseket veszélyeztető kártevő további terjedését – írta a SZON a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye alapján.

Száz kilométeres körzetekben rendeltek el korlátozást a fertőzések miatt. Fotó: CLEMENT SABOURIN / AFP

A hatóságok az igazolt fertőzési pontok száz kilométeres körzetében jelöltek ki korlátozott területeket. A Nébih térképe szerint ezek Szabolcs-Szatmár-Bereg egészét lefedik.

Kötelező korlátozásokat vezettek be

A kőrisrontó karcsúdíszbogarat júniusban azonosították Szabolcsban, az Európai Unió területén akkor először. Később a magyar határhoz közeli szlovák területeken, valamint Borsodban is megtalálták a rovart.

A kijelölt körzetekből származó kőrisfa, fakéreg, forgács és más fatermékek kizárólag növényútlevéllel szállíthatók és értékesíthetők az országon belül, illetve az Európai Unió más tagállamaiban. A dokumentum csak akkor állítható ki, ha a termék fertőzésmentes helyről származik, vagy átesett az előírt kéregtelenítésen, illetve hőkezelésen.

A szabályokat minden érintettnek automatikusan be kell tartania, ehhez nincs szükség külön hatósági határozatra.

Az importált faanyagokra is szigorú szabályok vonatkoznak

Az Európai Unión kívülről érkező kőrisfaanyag csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozható be. A dokumentummal igazolni kell, hogy a szállítmány fertőzésmentes területről érkezett, vagy megfelelő kezelésen esett át.

A kártevővel érintett országokból – köztük az Egyesült Államokból, Kanadából, Kínából, Japánból és Oroszországból – származó termékeknél további hatósági igazolásra is szükség van. Bizonyos faforgácsok, fűrészporok, fahulladékok és kéregből készült áruk pedig kizárólag igazoltan fertőzésmentes területről importálhatók.

A Nébih figyelmeztetett: