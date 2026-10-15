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koronavírus

Újra terjedhet a koronavírus Magyarországon – aggasztó változást mutattak a szennyvízminták

31 perce
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A szennyvízminták eredményei alapján a következő időszakban emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Több városban is növekedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja.
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koronavírusmagyarországnngyk

Az NNGYK tájékoztatása szerint az év 41. hetében vizsgált szennyvízminták koronavírus-koncentrációja országosan továbbra is a mérsékelt tartományban volt. A vírus örökítőanyagát többek között Budapesten és az agglomerációban, valamint Debrecenben, Salgótarjánban, Békéscsabán, Szegeden, Szekszárdon, Miskolcon, Zalaegerszegen, Tatabányán, Pécsen és Székesfehérváron is kimutatták.

koronavírus
Újra terjedhet a koronavírus Magyarországon.
Fotó: Lightspring / Shutterstock

Koronavírus: aggasztó változást mutattak a szennyvízminták

A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül Békéscsabán, a budapesti agglomerációban, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán mértek emelkedést.

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszegen, Szolnokon, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben, továbbá Budapest több régiójában, illetve az agglomerációban a mérsékelt tartományba került. Más vizsgált helyszíneken alacsony értékeket mértek.

Az NNGYK szerint az eredmények arra utalnak, hogy a következő időszakban ismét növekedhet a koronavírus-fertőzések száma.

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