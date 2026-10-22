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koronavírus

Újra erősödhet a koronavírus Magyarországon – ezekben a városokban már nőtt a víruskoncentráció

1 órája
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Ismét emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon a következő időszakban – erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
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koronavírusvíruskoncentrációMagyarországNNGYK

A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban.

Koronavírus Magyarországon: fertőzésszám-emelkedésre figyelmeztet az NNGYK
Koronavírus Magyarországon: fertőzésszám-emelkedésre figyelmeztet az NNGYK
Fotó: Anna Shvets / Pexels

Koronavírus Magyarországon: fertőzésszám-emelkedésre figyelmeztet az NNGYK

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 42. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten a mérsékelt koncentrációtartományban van és stagnál.

Az örökítőanyag Eger, Tatabánya, Budapest dél-pesti, Budapest központi, Budapest észak-pesti szennyvíztisztítók, Pécs, Kaposvár, Székesfehérvár, Miskolc, Békéscsaba, Salgótarján, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Szekszárd és a Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható.

A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Eger, Miskolc, Pécs, Salgótarján és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákban volt tapasztalható.

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Pécs, Szekszárd, Tatabánya, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.

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