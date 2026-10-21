Így változik a budapesti közlekedés október 23-án, több járatot is érintenek a lezárások

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt több belvárosi útszakaszt lezárnak, ami a közösségi közlekedést is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint egyes járatok sűrűbben közlekednek majd, mások módosított útvonalon járnak, és két metróállomás lezárására is sor kerülhet.

Változik a budapesti közlekedés október 23-án.

Fotó: BKK

A belvárosban közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az utazásukat, különösen akkor, ha az ünnepi megemlékezések valamelyikére tartanak.

Két metróállomást is lezárhatnak

Október 23-án délután két metróállomás forgalmi rendje is megváltozik:

Az Opera metróállomást 15 és 20 óra között lezárják. Ebben az időszakban az M1-es kisföldalatti szerelvényei megállás nélkül haladnak át az állomáson.

A Kossuth Lajos tér metróállomást 15 és 17.30 között lezárhatják. Ha életbe lép a korlátozás, az M2-es metrók itt sem állnak meg.

A BKK ugyanakkor a belvárost érintő kötöttpályás járatok közül az M1-es kisföldalatti, az M2-es metró, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamos sűrűbb közlekedésével segíti az utasokat az ünnepi rendezvények megközelítésében.

Ezeken a busz- és villamosjáratokon lesz változás

A lezárások miatt több járat útvonala vagy végállomása is módosul.

2-es, 2B és 23-as villamos: október 22-én 20 órától október 23-án az utolsó járat indulásáig a Jászai Mari tér helyett a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek.

Fotó: BKK

15-ös busz: október 23-án egész nap a Honvéd utca helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton halad. 15 és 18 óra között a Kálvin tér felé a Kossuth Lajos tér és a József nádor tér közötti megállókat sem érinti.

70-es és 78-as trolibusz: 16.40 és 20 óra között a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek.

81-es trolibusz: 9 órától nem áll meg a Hősök tere megállóban.

105-ös és 210B busz: október 23-án az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán közlekednek.

107-es busz: 8 és 13 óra között az Infopark felé a Műegyetem rakpart helyett a Bartók Béla úton halad.

A módosítások időtartama a rendezvényekhez kapcsolódó korlátozások várható időszakát jelzi. A tényleges forgalmi helyzet ettől eltérhet.