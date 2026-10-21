Így változik a budapesti közlekedés október 23-án, több járatot is érintenek a lezárások

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt több belvárosi útszakaszt lezárnak, ami a közösségi közlekedést is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint egyes járatok sűrűbben közlekednek majd, mások módosított útvonalon járnak, és két metróállomás lezárására is sor kerülhet.
A belvárosban közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az utazásukat, különösen akkor, ha az ünnepi megemlékezések valamelyikére tartanak.
Két metróállomást is lezárhatnak
Október 23-án délután két metróállomás forgalmi rendje is megváltozik:
Az Opera metróállomást 15 és 20 óra között lezárják. Ebben az időszakban az M1-es kisföldalatti szerelvényei megállás nélkül haladnak át az állomáson.
A Kossuth Lajos tér metróállomást 15 és 17.30 között lezárhatják. Ha életbe lép a korlátozás, az M2-es metrók itt sem állnak meg.
A BKK ugyanakkor a belvárost érintő kötöttpályás járatok közül az M1-es kisföldalatti, az M2-es metró, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamos sűrűbb közlekedésével segíti az utasokat az ünnepi rendezvények megközelítésében.
Ezeken a busz- és villamosjáratokon lesz változás
A lezárások miatt több járat útvonala vagy végállomása is módosul.
2-es, 2B és 23-as villamos: október 22-én 20 órától október 23-án az utolsó járat indulásáig a Jászai Mari tér helyett a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek.
15-ös busz: október 23-án egész nap a Honvéd utca helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton halad. 15 és 18 óra között a Kálvin tér felé a Kossuth Lajos tér és a József nádor tér közötti megállókat sem érinti.
70-es és 78-as trolibusz: 16.40 és 20 óra között a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek.
81-es trolibusz: 9 órától nem áll meg a Hősök tere megállóban.
105-ös és 210B busz: október 23-án az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán közlekednek.
107-es busz: 8 és 13 óra között az Infopark felé a Műegyetem rakpart helyett a Bartók Béla úton halad.
A módosítások időtartama a rendezvényekhez kapcsolódó korlátozások várható időszakát jelzi. A tényleges forgalmi helyzet ettől eltérhet.
A MOL Bubi használóinak is figyelniük kell
Az ünnepi rendezvények miatt a kerékpáros közlekedésben is lesznek korlátozások. Október 23-án éjféltől 22 óráig biztonsági okokból lezárják az Andrássy út–Káldy Gyula utca MOL Bubi-állomást.
Ugyanebben az időszakban több Mobi-pont sem lesz használható:
- Andrássy út 19.
- Andrássy út 24.
- Andrássy út 28.
- Andrássy út 29.
- Hajós utca 14.
- Révay utca 1.
- Révay utca 16.
- Révay utca 26.
A BKK azt javasolja, hogy a kerékpárosok a lezárt pontok helyett közeli, működő állomást vagy Mobi-pontot válasszanak. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a MOL Bubi alkalmazásban, hol érhetők el kerékpárok, illetve melyik ponton lehet befejezni az utazást.
Indulás előtt érdemes ellenőrizni a menetrendet
Az október 23-i közlekedési változások a rendezvények és az útlezárások függvényében alakulhatnak. A BKK ezért azt javasolja, hogy az utasok indulás előtt tájékozódjanak a valós idejű forgalmi információkról.
A részletes tájékoztatás és az aktuális változások a BKK hivatalos oldalán érhetők el.