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október 23.

Így változik a budapesti közlekedés október 23-án, több járatot is érintenek a lezárások

1 órája
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Forgalomkorlátozásokra, metróállomások lezárására és módosított busz- és villamosútvonalakra kell készülni Budapesten október 23-án. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján több ünnepi rendezvényt tartanak a fővárosban, ezért a közösségi közlekedésben is változások lesznek. A BKK arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről.
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október 23.közlekedésBKK

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt több belvárosi útszakaszt lezárnak, ami a közösségi közlekedést is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint egyes járatok sűrűbben közlekednek majd, mások módosított útvonalon járnak, és két metróállomás lezárására is sor kerülhet.

közlekedés
Változik a budapesti közlekedés október 23-án.
Fotó: BKK

A belvárosban közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az utazásukat, különösen akkor, ha az ünnepi megemlékezések valamelyikére tartanak.

Két metróállomást is lezárhatnak

Október 23-án délután két metróállomás forgalmi rendje is megváltozik:

Az Opera metróállomást 15 és 20 óra között lezárják. Ebben az időszakban az M1-es kisföldalatti szerelvényei megállás nélkül haladnak át az állomáson.

A Kossuth Lajos tér metróállomást 15 és 17.30 között lezárhatják. Ha életbe lép a korlátozás, az M2-es metrók itt sem állnak meg.

A BKK ugyanakkor a belvárost érintő kötöttpályás járatok közül az M1-es kisföldalatti, az M2-es metró, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamos sűrűbb közlekedésével segíti az utasokat az ünnepi rendezvények megközelítésében.

Ezeken a busz- és villamosjáratokon lesz változás

A lezárások miatt több járat útvonala vagy végállomása is módosul.

2-es, 2B és 23-as villamos: október 22-én 20 órától október 23-án az utolsó járat indulásáig a Jászai Mari tér helyett a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) megállóig közlekednek.

Fotó: BKK

15-ös busz: október 23-án egész nap a Honvéd utca helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton halad. 15 és 18 óra között a Kálvin tér felé a Kossuth Lajos tér és a József nádor tér közötti megállókat sem érinti.

70-es és 78-as trolibusz: 16.40 és 20 óra között a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek.

81-es trolibusz: 9 órától nem áll meg a Hősök tere megállóban.

105-ös és 210B busz: október 23-án az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán közlekednek.

107-es busz: 8 és 13 óra között az Infopark felé a Műegyetem rakpart helyett a Bartók Béla úton halad.

A módosítások időtartama a rendezvényekhez kapcsolódó korlátozások várható időszakát jelzi. A tényleges forgalmi helyzet ettől eltérhet.

A MOL Bubi használóinak is figyelniük kell

Az ünnepi rendezvények miatt a kerékpáros közlekedésben is lesznek korlátozások. Október 23-án éjféltől 22 óráig biztonsági okokból lezárják az Andrássy út–Káldy Gyula utca MOL Bubi-állomást.

Ugyanebben az időszakban több Mobi-pont sem lesz használható:

  • Andrássy út 19.
  • Andrássy út 24.
  • Andrássy út 28.
  • Andrássy út 29.
  • Hajós utca 14.
  • Révay utca 1.
  • Révay utca 16.
  • Révay utca 26.

A BKK azt javasolja, hogy a kerékpárosok a lezárt pontok helyett közeli, működő állomást vagy Mobi-pontot válasszanak. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a MOL Bubi alkalmazásban, hol érhetők el kerékpárok, illetve melyik ponton lehet befejezni az utazást.

Indulás előtt érdemes ellenőrizni a menetrendet

Az október 23-i közlekedési változások a rendezvények és az útlezárások függvényében alakulhatnak. A BKK ezért azt javasolja, hogy az utasok indulás előtt tájékozódjanak a valós idejű forgalmi információkról.

A részletes tájékoztatás és az aktuális változások a BKK hivatalos oldalán érhetők el.

 

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