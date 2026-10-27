Útlezárások és megállási tilalmak nehezítik a hétvégi közlekedést Budapesten: erről mindenképp tudnod kell, mielőtt útnak indulsz

Fontos információkat tett közzé a BRFK a hétvégét érintő forgalmirend-változásokról. Mindenszentek és halottak napja miatt ugyanis korlátozásokra kell számítani a budapesti temetők környékén október 30. és november 1. között.
Így változik a forgalmi rend az ünnepek alatt
Tilos megállni:
2026. október 30-án 0 órától november 1-jén 24 óráig:
- Budapest X., Új Köztemetőhöz vezető alábbi útvonalakon:
Sírkert út mindkét oldalán a Maglódi út és a Kozma utca között,
Kozma utca mindkét oldalán az Álmos utca és a körforgalom között.
- Budapest XII., Farkasréti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:
Hegyalja út mindkét oldalán a Liptó utca és a Németvölgyi út között,
Németvölgyi út mindkét oldalán a Hegyalja utca és a Süveg utca között,
Érdi út mindkét oldalán a Márton Áron tér és a Németvölgyi út között,
Márton Áron téren.
- Budapest XV., Rákospalotai temetőhöz vezető alábbi útvonalon:
Zala György utca mindkét oldalán.
- Budapest XVIII., Pestszentlőrinci temetőhöz vezető alábbi útvonalon:
Nefelejcs utca mindkét oldalán a Ráday Gedeon utca és a Gerely utca között.
- Budapest XXIII., Erzsébeti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:
Tartsay utca mindkét oldalán a Nyír utca és a Temető sor között,
Külső Vörösmarty utca mindkét oldalán az Alsó határ út és a Tartsay utca között,
Vasfű utca mindkét oldalán a Temető sor és a Külső Vörösmarty utca között,
Temető sor mindkét oldalán a Tartsay utca és a Vasfű utca között.
- Budapest XIX., Kispesti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:
Temető köz mindkét oldalán,
Darányi Ignác utca mindkét oldalán a Csapó utca és a Kolozsvár utca között,
Kassa utca mindkét oldalán a Kolozsvári utca és a Pozsony utca között,K
olozsvár utca mindkét oldalán a Kassa utca és a Hárs utca között.
Lezárják:
2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a
- Budapest X., Újhegyi utat a Maglódi út és az Új Köztemető előtti körforgalom között,
- Budapest XVI., Tátraszirt sort a Lóca utca és a temető között,
- Budapest XVIII., Reményik Sándor utcát,
- Budapest XIX., Temető közt a Bozsik Stadion parkolójába vezető út és a Temető köz 3. szám között.
Lezárják (kivéve mozgáskorlátozott személyek járművei):
2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a
- Budapest XVI., Simongát utcát a temető előtti szakaszon.
Egyirányúsítják:
2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a
- Budapest X., Sírkert utat a körforgalmi csomópont felől a Maglódi út irányába,
- Budapest X., Kozma utcát a körforgalmi csomópont és a Jászberényi út között,
- Budapest XXII., Debrő utcát és a Víg utcát a Gádor utca irányába,
- Budapest XII., Bürök utcát a Tornalja utca és a Denevér út között a Denevér út irányába,
- Budapest XXIII., Tartsay utcát a Borona utca felől a Temetősor irányába,
- Budapest XXIII., Temetősort a Tartsay utca felől a Vasfű utca felé, valamint a Tartsay utca felől az Alsó határút felé,
- Budapest XVI., Szabadföld úttal párhuzamos gépjármű parkolót a benzinkút irányából a Décsi József utca irányába.
Feloldják a megállási tilalmat:
2026. október 31-én 0 órától november 1-jén 24 óráig a
- Budapest XXII., Nagykőbánya utcában.
- Budapest IV., Megyeri úton a Szondi utca és a Reviczky utca között a temető oldalán.
Tilos balra kanyarodni:
2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a
- Budapest XV., Zala György utcából a Szentmihályi útra.
Változik a temetők nyitvatartási rendje és boltzár is jön
Ide kattintva a temetők nyitvatartási rendjéről lehet olvasni, itt pedig a vasárnapi boltzárról írunk, illetve arról, hogy november elsején mik lesznek nyitva.