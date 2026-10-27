Útlezárások és megállási tilalmak nehezítik a hétvégi közlekedést Budapesten: erről mindenképp tudnod kell, mielőtt útnak indulsz

Fontos információkat tett közzé a BRFK a hétvégét érintő forgalmirend-változásokról. Mindenszentek és halottak napja miatt ugyanis korlátozásokra kell számítani a budapesti temetők környékén október 30. és november 1. között.

Így változik a forgalmi rend az ünnepek alatt

Tilos megállni:

2026. október 30-án 0 órától november 1-jén 24 óráig:

Budapest X., Új Köztemetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Sírkert út mindkét oldalán a Maglódi út és a Kozma utca között,

Kozma utca mindkét oldalán az Álmos utca és a körforgalom között.

Budapest XII., Farkasréti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Hegyalja út mindkét oldalán a Liptó utca és a Németvölgyi út között,

Németvölgyi út mindkét oldalán a Hegyalja utca és a Süveg utca között,

Érdi út mindkét oldalán a Márton Áron tér és a Németvölgyi út között,

Márton Áron téren.

Budapest XV., Rákospalotai temetőhöz vezető alábbi útvonalon:

Zala György utca mindkét oldalán.

Budapest XVIII., Pestszentlőrinci temetőhöz vezető alábbi útvonalon:

Nefelejcs utca mindkét oldalán a Ráday Gedeon utca és a Gerely utca között.

Budapest XXIII., Erzsébeti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Tartsay utca mindkét oldalán a Nyír utca és a Temető sor között,

Külső Vörösmarty utca mindkét oldalán az Alsó határ út és a Tartsay utca között,

Vasfű utca mindkét oldalán a Temető sor és a Külső Vörösmarty utca között,

Temető sor mindkét oldalán a Tartsay utca és a Vasfű utca között.

Budapest XIX., Kispesti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Temető köz mindkét oldalán,

Darányi Ignác utca mindkét oldalán a Csapó utca és a Kolozsvár utca között,

Kassa utca mindkét oldalán a Kolozsvári utca és a Pozsony utca között,K

olozsvár utca mindkét oldalán a Kassa utca és a Hárs utca között.

Lezárják:

2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a

Budapest X., Újhegyi utat a Maglódi út és az Új Köztemető előtti körforgalom között,

Budapest XVI., Tátraszirt sort a Lóca utca és a temető között,

Budapest XVIII., Reményik Sándor utcát,

Budapest XIX., Temető közt a Bozsik Stadion parkolójába vezető út és a Temető köz 3. szám között.

Lezárják (kivéve mozgáskorlátozott személyek járművei):