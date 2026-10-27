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Útlezárások és megállási tilalmak nehezítik a hétvégi közlekedést Budapesten: erről mindenképp tudnod kell, mielőtt útnak indulsz

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forgalomkorlátozás

Útlezárások és megállási tilalmak nehezítik a hétvégi közlekedést Budapesten: erről mindenképp tudnod kell, mielőtt útnak indulsz

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Mutatjuk, hogyan változik a közlekedés az ünnepi hétvégén!
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forgalomkorlátozásHalottak napjaBudapesttemető

Fontos információkat tett közzé a BRFK a hétvégét érintő forgalmirend-változásokról. Mindenszentek és halottak napja miatt ugyanis korlátozásokra kell számítani a budapesti temetők környékén október 30. és november 1. között. 

Így változik a forgalmi rend az ünnepek alatt

Tilos megállni:

2026. október 30-án 0 órától november 1-jén 24 óráig:

  • Budapest X., Új Köztemetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Sírkert út mindkét oldalán a Maglódi út és a Kozma utca között,
Kozma utca mindkét oldalán az Álmos utca és a körforgalom között.

  • Budapest XII., Farkasréti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Hegyalja út mindkét oldalán a Liptó utca és a Németvölgyi út között,

Németvölgyi út mindkét oldalán a Hegyalja utca és a Süveg utca között,

Érdi út mindkét oldalán a Márton Áron tér és a Németvölgyi út között,

Márton Áron téren.

  • Budapest XV., Rákospalotai temetőhöz vezető alábbi útvonalon:

Zala György utca mindkét oldalán.

  • Budapest XVIII., Pestszentlőrinci temetőhöz vezető alábbi útvonalon:

Nefelejcs utca mindkét oldalán a Ráday Gedeon utca és a Gerely utca között.

  • Budapest XXIII., Erzsébeti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Tartsay utca mindkét oldalán a Nyír utca és a Temető sor között,

Külső Vörösmarty utca mindkét oldalán az Alsó határ út és a Tartsay utca között,

Vasfű utca mindkét oldalán a Temető sor és a Külső Vörösmarty utca között,

Temető sor mindkét oldalán a Tartsay utca és a Vasfű utca között.

  • Budapest XIX., Kispesti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Temető köz mindkét oldalán,

Darányi Ignác utca mindkét oldalán a Csapó utca és a Kolozsvár utca között,

Kassa utca mindkét oldalán a Kolozsvári utca és a Pozsony utca között,K

olozsvár utca mindkét oldalán a Kassa utca és a Hárs utca között.

Lezárják:

2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a

  • Budapest X., Újhegyi utat a Maglódi út és az Új Köztemető előtti körforgalom között,
  • Budapest XVI., Tátraszirt sort a Lóca utca és a temető között,
  • Budapest XVIII., Reményik Sándor utcát,
  • Budapest XIX., Temető közt a Bozsik Stadion parkolójába vezető út és a Temető köz 3. szám között.

Lezárják (kivéve mozgáskorlátozott személyek járművei):

2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a

  • Budapest XVI., Simongát utcát a temető előtti szakaszon.
    Egyirányúsítják:

2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a

  • Budapest X., Sírkert utat a körforgalmi csomópont felől a Maglódi út irányába,
  • Budapest X., Kozma utcát a körforgalmi csomópont és a Jászberényi út között,
  • Budapest XXII., Debrő utcát és a Víg utcát a Gádor utca irányába,
  • Budapest XII., Bürök utcát a Tornalja utca és a Denevér út között a Denevér út irányába,
  • Budapest XXIII., Tartsay utcát a Borona utca felől a Temetősor irányába,
  • Budapest XXIII., Temetősort a Tartsay utca felől a Vasfű utca felé, valamint a Tartsay utca felől az Alsó határút felé,
  • Budapest XVI., Szabadföld úttal párhuzamos gépjármű parkolót a benzinkút irányából a Décsi József utca irányába.

Feloldják a megállási tilalmat:

2026. október 31-én 0 órától november 1-jén 24 óráig a

  • Budapest XXII., Nagykőbánya utcában.
  • Budapest IV., Megyeri úton a Szondi utca és a Reviczky utca között a temető oldalán.

Tilos balra kanyarodni:

2026. október 31-én 8 órától november 1-jén 20 óráig a

  • Budapest XV., Zala György utcából a Szentmihályi útra.

Változik a temetők nyitvatartási rendje és boltzár is jön

Ide kattintva a temetők nyitvatartási rendjéről lehet olvasni, itt pedig a vasárnapi boltzárról írunk, illetve arról, hogy november elsején mik lesznek nyitva.

 

 

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