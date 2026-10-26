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szerződés

Átalakul a Petőfi TV és a Petőfi Rádió műsorgyártása

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Véget ér a közmédia és az IKO együttműködése. Október 31. után a Petőfi TV, a Petőfi Rádió és online felületeik műsorait már saját kapacitásból gyártja az MRTV.
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szerződéspetőfi rádióikoközmédia

Közös megegyezéssel október 31-én megszűnik a közmédia IKO Műsorgyártó Magyarország Kft.-vel kötött szerződése, a Petőfi brand alá tartozó műsorok gyártását a jövőben a közmédia belső erőforrásból látja el – közölte a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) hétfőn az MTI-vel.

közmédia
A közmédia szerződést bont az IKO műsorgyártóval 
Fotó: MW

Megszűnik a közmédia szerződése az IKO-val

A közlemény szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2023. április 1-jétől működött együtt az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft.-vel (IKO) a Petőfi brand alá tartozó M2 Petőfi TV, Petőfi Rádió és online felületeik műsorszámainak gyártásában.

Az MTVA júliusi átalakulását követően a felek a koprodukciós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntöttek, aminek az az oka, hogy az MRTV a Petőfi brand alá tartozó műsorszámokat a jövőben belső kapacitásból kívánja előállítani

– írták.

A már elkészült műsorszámokhoz kapcsolódó minden joggal a jövőben az MRTV rendelkezik: az IKO a korábban megszerzett felhasználási jogokról a szerződés megszűnésével lemond az MRTV javára.

A megszüntetés során mindkét fél kiemelt figyelmet fordít a médiaszolgáltatások üzemszerű működésének fenntartására

– fogalmaztak a közleményben.

 

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