Újabb, ezúttal közvetlenül a dolgozókat érintő szakaszához érkezett a közmédia hónapok óta tartó átalakítása. A Horváth P. András vezette átmeneti menedzsment csoportos létszámcsökkentésről tájékoztatta a munkavállalókat – írja a Blikk a 24.hu-ra hivatkozva.

Csoportos létszámleépítést jelentettek be a közmédiánál

Fotó: Mirkó István / MW

A rendelkezésre álló információk szerint az elbocsátások azokat is érinthetik, akiket korábban már felfüggesztettek a munkavégzés alól, de hivatalosan továbbra is a közmédia állományába tartoznak.

A vezetőség tájékoztatásában arra is felhívta a figyelmet, hogy

nem jár végkielégítés annak, akinek a munkaviszonya a saját magatartásával összefüggő felmondás miatt szűnik meg.

Legalább harminc dolgozót érinthet a leépítés a közmédiánál

A Munka törvénykönyve alapján egy legalább 300 embert foglalkoztató szervezetnél akkor beszélhetünk csoportos létszámcsökkentésről, ha harminc napon belül legalább harminc munkavállaló elbocsátását tervezik.

A közmédia hozzávetőleg kétezer embert foglalkoztat. Szeptember közepén a vezetőség még cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint akár hatszáz dolgozó elküldésére készülhetnek. A mostani bejelentésből egyelőre nem derült ki, végül hány ember munkaviszonya szűnhet meg.

Hónapok óta tart az átalakítás

A közmédiánál az új médiatörvény júliusi hatálybalépése után kezdődtek jelentős személyi és szervezeti változások. Megszűnt Altorjai Anita vezérigazgatói megbízatása, Papp Dániel, az MTVA korábbi vezérigazgatója pedig lemondott. Horváth P. Andrást ezt követően választották meg átmeneti vezetőnek, akinek feladata a szervezet jogi és gazdasági átvilágítása lett.

Az elmúlt hónapokban több vezetőt felmentettek vagy mentesítettek a munkavégzés alól. A közmédia műsorstruktúráját szintén átalakították, egyes csatornák működését ideiglenesen leállították vagy újraszervezték.

A most bejelentett csoportos leépítés ennek az átfogó átalakítási folyamatnak az újabb állomása.