Mérgező lehet a hazai kukorica jelentős része, komoly bajba kerülhetnek az állattartók

Békés megyében különösen súlyos a helyzet: idén valamivel több mint 34 ezer hektáron vetettek kukoricát, ebből mintegy 6800 hektáron silóként hasznosították a növényt. A szemeskukorica betakarítása körülbelül 27 ezer hektáron történt meg.

Az országban megtermelt kukorica mennyisége a hazai felhasználás felét sem éri el - Illusztráció

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A termésátlagok is rendkívül alacsonyak. Orosháza térségében hektáronként mindössze 0,6 tonna, Békéscsaba környékén nagyjából 1 tonna termett, a megyei átlag pedig 1,4 tonna körül alakult. Egy átlagos évben hektáronként 7–8,5 tonnával számolhatnak a gazdák.

A toxinok miatt a kevés termés egy része is értékesíthetetlenné válhat

A mennyiségi problémák mellett a kukorica minősége is gondot okoz. A Csabai Raktárszövetkezet kereskedelmi és telepvezetője, Bozsár Tamás arról számolt be, hogy a bioetanolgyárak a magas toxintartalomra hivatkozva utasítanak el szállítmányokat.

A probléma hátterében a szárazság és a penészedés is szerepet játszhat.

A sérült kukoricacsöveken megtelepedő penészgombák olyan toxinokat termelhetnek, amelyek korlátozzák a termény felhasználhatóságát. A fertőzöttség mértéke azonban táblánként és szállítmányonként is eltérhet, tehát nem minden kukorica érintett azonos mértékben – írja a BEOL.

Az állattartók is nehéz helyzetbe kerülhetnek

A toxinnal szennyezett kukorica takarmányozási célú felhasználása kockázatokat hordozhat.

A bioetanolgyártás során keletkező melléktermékeket gyakran állati takarmányként hasznosítanák, ám a szennyező anyagok ezekben is megmaradhatnak, sőt feldúsulhatnak.

Ez tovább szűkítheti a felhasználható takarmány mennyiségét, miközben az állattartóknak már eleve a gyenge termés miatt is nehézségekkel kell szembenézniük. A penészgombák által termelt mikotoxinok állati és emberi egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, ezért a termény felhasználhatóságát vizsgálatokkal kell ellenőrizni.

A hazai kukoricatermés a szükséglet felét sem fedezi

Az országos adatok szerint idén mindössze 1,5 millió tonna kukorica termett Magyarországon, miközben a hazai felhasználás meghaladja a 3 millió tonnát.

A mennyiségi hiányt tovább súlyosbíthatja, ha a toxinnal szennyezett tételek egy része nem használható fel.

A kieső mennyiséget importból kellene pótolni, ez azonban szintén nehézségekbe ütközhet. A Magyar Gabonaszövetség szerint szűkösek a vasúti szállítási kapacitások, az ukrán gabonaexport jelentős része pedig a háború miatt szárazföldi útvonalakon halad. A szállításokat sok esetben hónapokkal korábban le kell szervezni, miközben az európai piacon is jelentős a kereslet.