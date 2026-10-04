Veszélyes betegséget terjesztő vérszívót találtak Magyarországon, ezekre figyelj kiránduláskor!

A napsütéses októberi napok ideálisak lehetnek egy erdei sétához vagy a Mecsek felfedezéséhez. A kellemes délutáni hőmérséklet azonban nem jelenti azt, hogy a kullancsok eltűntek volna: az enyhébb időben továbbra is aktívak lehetnek, így a túrázóknak és a kutyával kirándulóknak is érdemes odafigyelniük.
A megszokott hazai fajok mellett egy nagyobb testű kullancs is a kutatók figyelmének középpontjába került.
A Hyalomma nemzetségbe tartozó vérszívók egyes fajai a krími-kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik.
A hazai fertőzés kockázata ugyanakkor jelenleg rendkívül alacsony.
Öt Hyalomma kullancsot azonosítottak Magyarországon
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont adatai szerint 2026-ban eddig öt Hyalomma kullancsot azonosítottak a lakosságtól érkezett példányok között. Négy esetben olyan helyszínről került elő a vérszívó, ahol korábban is észleltek már hasonló egyedet.
Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy a faj tartósan megtelepedett Magyarországon.
A kullancsok vándormadarakkal is bekerülhetnek az országba, ugyanakkor a kutatók azt sem zárják ki, hogy egyes példányok már hazánkban teleltek át.
A kérdés tisztázásához további megfigyelésekre van szükség. Pátri Eszter Tolna vármegyei tisztifőorvos tájékoztatása szerint a megyében egyelőre nem találtak Hyalomma kullancsot – írja a TEOL.
Így ismerhető fel a szokatlan vérszívó
A Hyalomma kullancs a hazánkban megszokott fajoknál nagyobb, lábai feltűnően sávozottak, háti pajzsa sötét, mozgása pedig gyorsabb lehet. Jellegzetes külseje miatt a szokatlan példányokat érdemes fényképen dokumentálni.
A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy ha ilyen kullancsot találnak, jelentsék a Kullancsfigyelő programnak, akár a PragmaTick alkalmazáson keresztül.
A különleges fajok azért kapnak kiemelt figyelmet, mert bizonyos kórokozók terjesztésére is képesek.
A krími-kongói vérzéses láz súlyos, akár vérzéses tünetekkel járó fertőzés.
Egy Hyalomma példány megtalálása önmagában nem jelenti azt, hogy fertőzött.
Így védekezhetünk a kullancsok ellen
Kiránduláshoz érdemes zárt cipőt, hosszú nadrágot és kullancsriasztó szert használni. Az erdőben lehetőség szerint maradjunk a kijelölt ösvényeken, és kerüljük a sűrű aljnövényzetet.
Hazaérkezés után alaposan vizsgáljuk át a bőrünket, különösen
- a hajlatokat,
- a térdhajlatot,
- a lágyékot
- és a hajas fejbőrt.
A gyerekeket és a velünk kiránduló háziállatokat is ellenőrizzük.
Ha kullancsot találunk a bőrünkben, mielőbb távolítsuk el vékony hegyű csipesszel vagy erre alkalmas eszközzel.
Ne kenjük be olajjal vagy krémmel, és ne nyomjuk össze a testét!
A természetjárásról tehát ősszel sem kell lemondani, de a néhány perces kullancsellenőrzés fontos része legyen a kirándulás utáni rutinnak.
Eddig ismeretlen vírust találtak Kínában, kullancsok terjesztik
Egy korábban ismeretlen, kullancsok által terjesztett kórokozót fedeztek fel Kínában. A vírus influenzaszerű tüneteket okozhat, és megmagyarázhat olyan megbetegedéseket is, amelyek eredete eddig tisztázatlan volt.