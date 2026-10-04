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kullancs

Veszélyes betegséget terjesztő vérszívót találtak Magyarországon, ezekre figyelj kiránduláskor!

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A kellemes októberi idő sokakat csábít kirándulásra, ám a természetjáróknak ősszel sem szabad megfeledkezniük a kullancsveszélyről. A Magyarországon nem őshonos Hyalomma kullancsokból idén már öt példányt azonosítottak, a kutatók pedig a lakosság segítségét kérik a különleges vérszívók megfigyeléséhez. Bár Tolna vármegyében egyelőre nem jeleztek ilyen példányt, a szakemberek szerint a megelőzésről a hűvösebb hónapokban sem érdemes lemondani.
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kullancsbetegségkirándulás

A napsütéses októberi napok ideálisak lehetnek egy erdei sétához vagy a Mecsek felfedezéséhez. A kellemes délutáni hőmérséklet azonban nem jelenti azt, hogy a kullancsok eltűntek volna: az enyhébb időben továbbra is aktívak lehetnek, így a túrázóknak és a kutyával kirándulóknak is érdemes odafigyelniük.

Kánikula idején sem kell lemondani a természetben való kirándulásokról, csak jól kell megválasztani az úti célt. , kullancsveszély
Kiránduláshoz érdemes zárt cipőt, hosszú nadrágot és kullancsriasztó szert használni - Illusztráció / Fotó: New Africa / Shutterstock

A megszokott hazai fajok mellett egy nagyobb testű kullancs is a kutatók figyelmének középpontjába került.

A Hyalomma nemzetségbe tartozó vérszívók egyes fajai a krími-kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik.

A hazai fertőzés kockázata ugyanakkor jelenleg rendkívül alacsony.

Öt Hyalomma kullancsot azonosítottak Magyarországon

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont adatai szerint 2026-ban eddig öt Hyalomma kullancsot azonosítottak a lakosságtól érkezett példányok között. Négy esetben olyan helyszínről került elő a vérszívó, ahol korábban is észleltek már hasonló egyedet.

Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy a faj tartósan megtelepedett Magyarországon.

A kullancsok vándormadarakkal is bekerülhetnek az országba, ugyanakkor a kutatók azt sem zárják ki, hogy egyes példányok már hazánkban teleltek át.

A kérdés tisztázásához további megfigyelésekre van szükség. Pátri Eszter Tolna vármegyei tisztifőorvos tájékoztatása szerint a megyében egyelőre nem találtak Hyalomma kullancsot – írja a TEOL.

kullancsok a bőrben
Illusztráció
Fotó: nechaevkon / Shutterstock

Így ismerhető fel a szokatlan vérszívó

A Hyalomma kullancs a hazánkban megszokott fajoknál nagyobb, lábai feltűnően sávozottak, háti pajzsa sötét, mozgása pedig gyorsabb lehet. Jellegzetes külseje miatt a szokatlan példányokat érdemes fényképen dokumentálni.

A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy ha ilyen kullancsot találnak, jelentsék a Kullancsfigyelő programnak, akár a PragmaTick alkalmazáson keresztül.

A különleges fajok azért kapnak kiemelt figyelmet, mert bizonyos kórokozók terjesztésére is képesek.

A krími-kongói vérzéses láz súlyos, akár vérzéses tünetekkel járó fertőzés.

Egy Hyalomma példány megtalálása önmagában nem jelenti azt, hogy fertőzött.

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Kiránduláshoz érdemes zárt cipőt, hosszú nadrágot és kullancsriasztó szert használni. Az erdőben lehetőség szerint maradjunk a kijelölt ösvényeken, és kerüljük a sűrű aljnövényzetet.

Hazaérkezés után alaposan vizsgáljuk át a bőrünket, különösen

  • a hajlatokat,
  • a térdhajlatot,
  • a lágyékot
  • és a hajas fejbőrt.

A gyerekeket és a velünk kiránduló háziállatokat is ellenőrizzük.

Ha kullancsot találunk a bőrünkben, mielőbb távolítsuk el vékony hegyű csipesszel vagy erre alkalmas eszközzel.

Ne kenjük be olajjal vagy krémmel, és ne nyomjuk össze a testét!

A természetjárásról tehát ősszel sem kell lemondani, de a néhány perces kullancsellenőrzés fontos része legyen a kirándulás utáni rutinnak.

Eddig ismeretlen vírust találtak Kínában, kullancsok terjesztik

Egy korábban ismeretlen, kullancsok által terjesztett kórokozót fedeztek fel Kínában. A vírus influenzaszerű tüneteket okozhat, és megmagyarázhat olyan megbetegedéseket is, amelyek eredete eddig tisztázatlan volt.

 

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