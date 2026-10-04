Veszélyes betegséget terjesztő vérszívót találtak Magyarországon, ezekre figyelj kiránduláskor!

A napsütéses októberi napok ideálisak lehetnek egy erdei sétához vagy a Mecsek felfedezéséhez. A kellemes délutáni hőmérséklet azonban nem jelenti azt, hogy a kullancsok eltűntek volna: az enyhébb időben továbbra is aktívak lehetnek, így a túrázóknak és a kutyával kirándulóknak is érdemes odafigyelniük.

Kiránduláshoz érdemes zárt cipőt, hosszú nadrágot és kullancsriasztó szert használni - Illusztráció / Fotó: New Africa / Shutterstock

A megszokott hazai fajok mellett egy nagyobb testű kullancs is a kutatók figyelmének középpontjába került.

A Hyalomma nemzetségbe tartozó vérszívók egyes fajai a krími-kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik.

A hazai fertőzés kockázata ugyanakkor jelenleg rendkívül alacsony.

Öt Hyalomma kullancsot azonosítottak Magyarországon

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont adatai szerint 2026-ban eddig öt Hyalomma kullancsot azonosítottak a lakosságtól érkezett példányok között. Négy esetben olyan helyszínről került elő a vérszívó, ahol korábban is észleltek már hasonló egyedet.

Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy a faj tartósan megtelepedett Magyarországon.

A kullancsok vándormadarakkal is bekerülhetnek az országba, ugyanakkor a kutatók azt sem zárják ki, hogy egyes példányok már hazánkban teleltek át.

A kérdés tisztázásához további megfigyelésekre van szükség. Pátri Eszter Tolna vármegyei tisztifőorvos tájékoztatása szerint a megyében egyelőre nem találtak Hyalomma kullancsot – írja a TEOL.

Illusztráció

Fotó: nechaevkon / Shutterstock

Így ismerhető fel a szokatlan vérszívó

A Hyalomma kullancs a hazánkban megszokott fajoknál nagyobb, lábai feltűnően sávozottak, háti pajzsa sötét, mozgása pedig gyorsabb lehet. Jellegzetes külseje miatt a szokatlan példányokat érdemes fényképen dokumentálni.

A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy ha ilyen kullancsot találnak, jelentsék a Kullancsfigyelő programnak, akár a PragmaTick alkalmazáson keresztül.

A különleges fajok azért kapnak kiemelt figyelmet, mert bizonyos kórokozók terjesztésére is képesek.

A krími-kongói vérzéses láz súlyos, akár vérzéses tünetekkel járó fertőzés.

Egy Hyalomma példány megtalálása önmagában nem jelenti azt, hogy fertőzött.

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Kiránduláshoz érdemes zárt cipőt, hosszú nadrágot és kullancsriasztó szert használni. Az erdőben lehetőség szerint maradjunk a kijelölt ösvényeken, és kerüljük a sűrű aljnövényzetet.