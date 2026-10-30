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Különleges állatok szöktek meg egy magyarországi állatparkból – esetleg látta őket?

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2026. október 29-én este megszökött egy ormányos medve és egy sarki róka. A két különleges állatot utoljára a Törökmezői Kisállatparkban látták, az intézmény jelenleg is keresi a szökevényeket, és a lakosság segítségét kéri.
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állatparksarki rókakülönleges állatoktörökmezői kisállatpark

Felhívást tett közzé a Törökmezői Kisállatpark, miután egy sarki róka és egy ormányos medve is megszökött a területéről. A két különleges állat október 29-én, csütörtök éjszaka jutottak ki, miután egy leszakadó faág megrongálta az állatpark kerítését.

Különleges állatok, egy ormányos medve és egy sarki róka is megszökött
Különleges állatok szöktek meg egy állatparkból (a kép illusztráció)  Fotó: Wikipedia Forrás: Készítette: User:MatthiasKabel - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1491650

Különleges állatok, egy ormányos medve és egy sarki róka is megszökött

A Törökmező Turistaház és Kis-Állatpark Facebook-oldalán számolt be a történtekről, és a környékbeliek, valamint a kirándulók segítségét kérte az eltűnt állatok felkutatásában. A leszakadó faág miatt összesen négy állat, három ormányos medve és egy sarki róka szökött ki az elkerített területről. Két ormányosmedvét azonnal sikerült biztonságban befogni, egy harmadik példányt és a sarki rókát azonban továbbra is keresik.

Az állatpark arra kéri a környéken élőket és az arra kirándulókat, hogy figyeljenek, és ha Törökmezőn, a környező erdőkben, az utak mentén vagy a közeli településeken meglátják valamelyik állatot, azonnal értesítsék az állatpark munkatársait.

A keresett sarki róka sötétszürke bundájáról ismerhető fel. Az állatpark hangsúlyozta, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy mindkét állat épségben és biztonságban hazakerüljön.

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