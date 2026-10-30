Különleges állatok szöktek meg egy magyarországi állatparkból – esetleg látta őket?

Felhívást tett közzé a Törökmezői Kisállatpark, miután egy sarki róka és egy ormányos medve is megszökött a területéről. A két különleges állat október 29-én, csütörtök éjszaka jutottak ki, miután egy leszakadó faág megrongálta az állatpark kerítését.

Különleges állatok szöktek meg egy állatparkból (a kép illusztráció) Fotó: Wikipedia Forrás: Készítette: User:MatthiasKabel - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1491650

Különleges állatok, egy ormányos medve és egy sarki róka is megszökött

A Törökmező Turistaház és Kis-Állatpark Facebook-oldalán számolt be a történtekről, és a környékbeliek, valamint a kirándulók segítségét kérte az eltűnt állatok felkutatásában. A leszakadó faág miatt összesen négy állat, három ormányos medve és egy sarki róka szökött ki az elkerített területről. Két ormányosmedvét azonnal sikerült biztonságban befogni, egy harmadik példányt és a sarki rókát azonban továbbra is keresik.

Az állatpark arra kéri a környéken élőket és az arra kirándulókat, hogy figyeljenek, és ha Törökmezőn, a környező erdőkben, az utak mentén vagy a közeli településeken meglátják valamelyik állatot, azonnal értesítsék az állatpark munkatársait.

A keresett sarki róka sötétszürke bundájáról ismerhető fel. Az állatpark hangsúlyozta, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy mindkét állat épségben és biztonságban hazakerüljön.