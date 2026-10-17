A Vörösmarty Színház közösségi oldalán jelentette be, hogy elhunyt Kuna Károly Jászai Mari- és Aase-díjas színművész, aki hosszú éveken át a székesfehérvári társulat meghatározó tagja volt. A színház közleményében mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzott a művésztől.

Kuna Károlyt 69 éves korában érte a halál

Fotó: Torma Sándor / Vörösmarty Színház Facebook-oldala

Kuna Károlyt megható sorokkal búcsúztatta a Vörösmarty Színház

A teátrum megemlékezésében kiemelte, hogy a színművész erőteljes színpadi jelenlétével, különleges energiájával és emlékezetes alakításaival maradandó nyomot hagyott kollégáiban.

A társulat hangsúlyozta, hogy elvesztése nagy veszteség a színház közösségének. Egykori munkatársai hálájukat fejezték ki a közös munkáért, az együtt töltött évekért és mindazért, amit a művész emberként és színészként adott nekik.

A közlemény szerint az együtt megélt élmények és a közösen létrehozott előadások örökre a Vörösmarty Színház történetének részét képezik.

A színház bejelentette, hogy Kuna Károlyt saját halottjának tekinti, és őszinte részvétét fejezte ki a színművész családjának, szeretteinek, valamint mindazoknak, akik közel álltak hozzá.