Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kút

15 méter mély kútban rekedt egy ember Somogyban – fotók

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kúttisztítás közben rekedt egy ember egy mintegy 15 méter mély kútban a somogyi Böhönyén, a Hunyadi utcában. A helyi tűzoltók kimentették a kútból a bajba jutott személyt, akit könnyű sérülésekkel szállították kórházba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kútBöhönyementés

A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója szerint az érintettet családtagjai engedték le a családi ház udvarán található kútba, hogy kitisztítsák azt.

kút
A tűzoltók mentették ki a bajba jutott embert a kútból
Fotó: Facebook/Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

Munka közben azonban meghibásodott a kút egyik szerkezeti eleme, így az érintett a mélyben rekedt.

A mintegy 15 méter mély kútban körülbelül egy méter magasan állt a víz.

A lent lévő személy önerőből nem tudott feljutni a felszínre, ezért tűzoltók segítségére volt szükség.

Mentőkötéllel hozták fel a kútból

A helyszínre érkező tűzoltók egyik munkatársukat mentőkötél segítségével engedték le a kútba. A szakember elérte a bajba jutott embert, majd segített neki kijutni a mélyből.

A mentés után a kútba leereszkedő tűzoltót is mentőkötéllel, kézi erővel húzták fel a felszínre – írja a SONLINE.

Könnyű sérülésekkel került kórházba

A kimentett személy könnyű sérüléseket szenvedett. A mentést követően kórházba szállították, ahol további vizsgálatokon esett át.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!