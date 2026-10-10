15 méter mély kútban rekedt egy ember Somogyban – fotók

A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója szerint az érintettet családtagjai engedték le a családi ház udvarán található kútba, hogy kitisztítsák azt.

A tűzoltók mentették ki a bajba jutott embert a kútból

Fotó: Facebook/Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

Munka közben azonban meghibásodott a kút egyik szerkezeti eleme, így az érintett a mélyben rekedt.

A mintegy 15 méter mély kútban körülbelül egy méter magasan állt a víz.

A lent lévő személy önerőből nem tudott feljutni a felszínre, ezért tűzoltók segítségére volt szükség.

Mentőkötéllel hozták fel a kútból

A helyszínre érkező tűzoltók egyik munkatársukat mentőkötél segítségével engedték le a kútba. A szakember elérte a bajba jutott embert, majd segített neki kijutni a mélyből.

A mentés után a kútba leereszkedő tűzoltót is mentőkötéllel, kézi erővel húzták fel a felszínre – írja a SONLINE.

Könnyű sérülésekkel került kórházba

A kimentett személy könnyű sérüléseket szenvedett. A mentést követően kórházba szállították, ahol további vizsgálatokon esett át.