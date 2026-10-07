Kutya a gondozott kertben: hogyan óvhatjuk meg a növényeket és a felszerelést? (x)

Külön terület a kutyának és a növényeknek

Érdemes előre eldönteni, hol mozoghat szabadon a kutya, és mely ágyásokat vagy frissen telepített növényeket kell védeni. Egy jól elhelyezett kerítés vagy más fizikai határ segíthet megóvni a veteményest, miközben az állatnak is marad helye a mozgásra és a pihenésre.

A kutya számára kialakított külön terület különösen hasznos lehet akkor, amikor vendégek érkeznek, nyitva áll a kertkapu, vagy munkát végzünk a kertben. Ennek nem szabad tartós elkülönítéssé válnia: a kutyának továbbra is szüksége van mozgásra, foglalkozásra és az emberi kapcsolatra. A pihenőhely kiválasztásakor az árnyékra, a friss vízre és az időjárás elleni védelemre is gondolni kell.

A Bomstal különböző méretű, egy- és kétrészes kutyakenneleket mutat be a https://www.bomstal.hu/hu/kutyakennelek oldalon. A kínálatban horganyzott fémszerkezetű, fedett kivitelek is szerepelnek, egyes modellekhez pedig padló, kutyaház vagy etetőtál is választható. A megfelelő kutyakennel kiválasztásakor a kutya méretét, erejét és szokásait ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a szerkezet méreteit.

Szerszámok és vegyszerek biztonságban

A kertben nemcsak a növényeket kell védeni. A növényvédő szerek, csigaölők, műtrágyák és üzemanyagok nem kerülhetnek a kutya közelébe. A szerszámokat sem jó a gyepen hagyni: az éles élek, kábelek és a használat után még forró géprészek sérülést okozhatnak.

A felszerelés számára ezért célszerű zárható, a kutyától elkülönített tárolóhelyet kialakítani. A Bomstal többféle méretű és kivitelű fém kerti tárolót kínál a https://www.bomstal.hu/hu/szerszamos oldalon. Ezekben például fűnyíró, kerékpár és kerti szerszám helyezhető el; a kínálatban kész modellek mellett egyedi igényekhez igazítható változatok is szerepelnek.

A zárható tároló önmagában nem tesz minden benne elhelyezett anyagot biztonságossá. A vegyszereket eredeti csomagolásukban, a címkén szereplő tárolási előírások szerint, külön is gondosan el kell zárni. A kiválasztott építmény esetében pedig ellenőrizni kell, hogy a padló, a szellőzés és az ajtó mérete megfelel-e annak, amit valóban tárolni szeretnénk.