Kétségbeesetten keresték eltűnt kutyájukat, majd szörnyű igazsággal szembesültek Vas megyében

Brutális kutyatámadás történt a Vas vármegyei Toronyban, ahol két nagytestű kutya halálra mart egy kiskutyát. Az állat gazdái kétségbeesetten keresték kedvencüket, miközben a támadó ebek tulajdonosa állítólag eltitkolta előlük a történteket. A család végül egy szemtanú segítségével tudta meg, mi történt. A Vaol által ismertetett Facebook-bejegyzés szerint a két agresszív kutya a Petőfi utca és a vasútpart környékén támadt rá a család kedvencére. Az állatok a kapu alatti résen keresztül kirángatták a kiskutyát az udvarról, majd halálra marták.
Két kutya halálramarta egy család kedvencét
A család beszámolója szerint a két nagytestű kutya tulajdonosa közömbösen végignézte a támadást, majd az elpusztult kiskutyát egy mély, gazos árokba dobta, és hazament.
Az eltűnt állatot kereső család egyik tagja később találkozott a férfival, és megkérdezte tőle, nem látta-e a kutyájukat.
A férfi állítólag azt válaszolta, hogy a vasútparton látta szaladgálni, miközben a család szerint pontosan tudta, mi történt vele.
A kétségbeesett keresésnek végül egy szemtanú vetett véget. Egy nő ugyanis látta a támadást, és elmondta a családnak a történteket. Az ő segítségével találták meg a kiskutya tetemét az árokban.
Feljelentést tettek a rendőrségen a kutyatámadás után
A család állítása szerint a két agresszív kutya korábban is megtámadott és megölt más ebeket. Tulajdonosuk rendszeresen póráz és szájkosár nélkül sétáltatja őket, miközben az állatok nem mindig engedelmeskednek neki.
A történtek miatt a család rendőrségi feljelentést tett, és az önkormányzatot is értesíteni kívánja. Attól tartanak, hogy a kutyák újabb állatokra, akár emberekre is rátámadhatnak. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy szeretnék megakadályozni a hasonló tragédiákat.
Elvitték a törökbálinti fenevadat, fellélegezhetnek a helyiek
Biztonságos helyre, egy állatmenhelyre került a Pest vármegyei települést rettegésben tartó harci kutya. A staffordshire bullterrier két hónapon belül legalább háromszor szökött ki egy törökbálinti családi ház kertjéből, majd portyázni indult. Az ügyben indult rendőrségi és a hatósági vizsgálat eredménye azonban még az érintett számára sem ismerhető.
Bezárták a szobába a kétéves kislányukat az agresszív kutyával, szörnyű tragédia lett a vége
Egy oklahomai házaspárt azzal vádolnak, hogy kétéves kislányukat egy olyan szobában hagyták, ahol egy korábban más kutyákkal is verekedő eb is tartózkodott. A kutyatámadás következtében a gyermek meghalt, a szülők ellen pedig emberölés miatt emeltek vádat.