Kétségbeesetten keresték eltűnt kutyájukat, majd szörnyű igazsággal szembesültek Vas megyében

Brutális kutyatámadás történt a Vas vármegyei Toronyban, ahol két nagytestű kutya halálra mart egy kiskutyát. Az állat gazdái kétségbeesetten keresték kedvencüket, miközben a támadó ebek tulajdonosa állítólag eltitkolta előlük a történteket. A család végül egy szemtanú segítségével tudta meg, mi történt. A Vaol által ismertetett Facebook-bejegyzés szerint a két agresszív kutya a Petőfi utca és a vasútpart környékén támadt rá a család kedvencére. Az állatok a kapu alatti résen keresztül kirángatták a kiskutyát az udvarról, majd halálra marták.

Brutális kutyatámadás történt a Vas vármegyei Toronyban – Két nagytestű kutya halálra mart egy kiskutyát, a család pedig feljelentést tett a történtek miatt(illusztráció) Fotó: Pixabay

Két kutya halálramarta egy család kedvencét

A család beszámolója szerint a két nagytestű kutya tulajdonosa közömbösen végignézte a támadást, majd az elpusztult kiskutyát egy mély, gazos árokba dobta, és hazament.

Az eltűnt állatot kereső család egyik tagja később találkozott a férfival, és megkérdezte tőle, nem látta-e a kutyájukat.

A férfi állítólag azt válaszolta, hogy a vasútparton látta szaladgálni, miközben a család szerint pontosan tudta, mi történt vele.

A kétségbeesett keresésnek végül egy szemtanú vetett véget. Egy nő ugyanis látta a támadást, és elmondta a családnak a történteket. Az ő segítségével találták meg a kiskutya tetemét az árokban.

Feljelentést tettek a rendőrségen a kutyatámadás után

A család állítása szerint a két agresszív kutya korábban is megtámadott és megölt más ebeket. Tulajdonosuk rendszeresen póráz és szájkosár nélkül sétáltatja őket, miközben az állatok nem mindig engedelmeskednek neki.

A történtek miatt a család rendőrségi feljelentést tett, és az önkormányzatot is értesíteni kívánja. Attól tartanak, hogy a kutyák újabb állatokra, akár emberekre is rátámadhatnak. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy szeretnék megakadályozni a hasonló tragédiákat.

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