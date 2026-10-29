Új rendelet jön: le kell öblíteni ezentúl a kutyapisit

Böröcz László, az I. kerület polgármestere bejelentette, hogy a felelős kutyatartók javaslatait figyelembe véve hoztak létre egy új rendeletet, amely szigorítja a kutyasétáltatás szabályait. Ezentúl két dolognak minden gazdinál ott kell lennie.

Új rendelet vonatkozik a kutyatartókra az I. kerületben. (Képünk illusztráció) Fotó: prostooleh / Magnific

Új rendelet vonatkozik a kutyatartókra az I. kerületben

Amikor valaki nem szedi össze a kutyája után az ürüléket, nem öblíti le a kutyapisit vízzel, amikor valaki nem hívja vissza a kutyáját és megharap valakit, vagy póráz nélkül sétáltat ott, ahol nem szabad. Nemcsak szabályt szeg, hanem minden felelős kutyatartónak is árt

- emelte ki videójában a polgármester.

Az új rendelet értelmében ezentúl két dolognak minden gazdinál lennie kell:

zacskónak a kutyaürülék összeszedéséhez,

és egy palack víznek a kutyavizelet leöblítéséhez.

Böröcz László kiemelte, hogy szerencsére nap mint nap azt látják, hogy az I. kerületben a legtöbb kutyatartó felelős.