Új rendelet jön: le kell öblíteni ezentúl a kutyapisit

Böröcz László, az I. kerület polgármestere bejelentette, hogy a felelős kutyatartók javaslatait figyelembe véve hoztak létre egy új rendeletet, amely szigorítja a kutyasétáltatás szabályait. Ezentúl két dolognak minden gazdinál ott kell lennie.
Új rendelet vonatkozik a kutyatartókra az I. kerületben
Amikor valaki nem szedi össze a kutyája után az ürüléket, nem öblíti le a kutyapisit vízzel, amikor valaki nem hívja vissza a kutyáját és megharap valakit, vagy póráz nélkül sétáltat ott, ahol nem szabad. Nemcsak szabályt szeg, hanem minden felelős kutyatartónak is árt
- emelte ki videójában a polgármester.
Az új rendelet értelmében ezentúl két dolognak minden gazdinál lennie kell:
- zacskónak a kutyaürülék összeszedéséhez,
- és egy palack víznek a kutyavizelet leöblítéséhez.
Böröcz László kiemelte, hogy szerencsére nap mint nap azt látják, hogy az I. kerületben a legtöbb kutyatartó felelős.