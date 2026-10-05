Magyarország térképe első pillantásra ismerősnek tűnhet, ez a földrajzi kvíz azonban még a legműveltebbeket is könnyen zavarba hozhatja.

Ezt a földrajzi kvízt csak az igazán műveltek töltik ki hibátlanul – mennyire ismered Magyarországot? Fotó: Shutterstock

Magyarország földrajzi kvíz – 6 kérdés, amit kevesen tudnak

Tudod, melyik hegységben található az ország legmagasabb pontja? Emlékszel, mely vármegyék határosak a Balatonnal, vagy hol találkozik a Zagyva a Tiszával? A következő hat kérdésben folyók, hegységek, megyék és szomszédos országok teszik próbára a tudásodat. Minden feladatnál csak egy helyes válasz van.

Vajon sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt?