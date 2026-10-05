Ezt a földrajzi kvízt csak az igazán műveltek töltik ki hibátlanul – mennyire ismered Magyarországot?

Mennyire ismered hazánk folyóit, hegységeit és megyéit? Tedd próbára magad kvízünkkel: vajon mind a hat földrajzi kérdésre helyesen válaszolsz?
Magyarország térképe első pillantásra ismerősnek tűnhet, ez a földrajzi kvíz azonban még a legműveltebbeket is könnyen zavarba hozhatja.
Magyarország földrajzi kvíz – 6 kérdés, amit kevesen tudnak
Tudod, melyik hegységben található az ország legmagasabb pontja? Emlékszel, mely vármegyék határosak a Balatonnal, vagy hol találkozik a Zagyva a Tiszával? A következő hat kérdésben folyók, hegységek, megyék és szomszédos országok teszik próbára a tudásodat. Minden feladatnál csak egy helyes válasz van.
Vajon sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt?
Kvíz
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Melyik hegységben található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékes?
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