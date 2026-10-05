Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kvíz

Ezt a földrajzi kvízt csak az igazán műveltek töltik ki hibátlanul – mennyire ismered Magyarországot?

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mennyire ismered hazánk folyóit, hegységeit és megyéit? Tedd próbára magad kvízünkkel: vajon mind a hat földrajzi kérdésre helyesen válaszolsz?
Link másolása
Vágólapra másolva!
kvíztudáspróbaföldrajz

Magyarország térképe első pillantásra ismerősnek tűnhet, ez a földrajzi kvíz azonban még a legműveltebbeket is könnyen zavarba hozhatja. 

Ezt a földrajzi kvízt csak az igazán műveltek töltik ki hibátlanul – mennyire ismered Magyarországot?
Ezt a földrajzi kvízt csak az igazán műveltek töltik ki hibátlanul – mennyire ismered Magyarországot? Fotó: Shutterstock

Magyarország földrajzi kvíz – 6 kérdés, amit kevesen tudnak

Tudod, melyik hegységben található az ország legmagasabb pontja? Emlékszel, mely vármegyék határosak a Balatonnal, vagy hol találkozik a Zagyva a Tiszával? A következő hat kérdésben folyók, hegységek, megyék és szomszédos országok teszik próbára a tudásodat. Minden feladatnál csak egy helyes válasz van

Vajon sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 6
Melyik hegységben található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékes?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!