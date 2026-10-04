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kvíz

Biztos, hogy jól tudod? 7 hétköznapi kérdés, mégis alig tudja valaki mindre a helyes választ

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A villám nem csap kétszer ugyanoda, a denevérek vakok, a víz pedig 100 fokon forr – vajon melyik állítás állja meg a helyét? A hétköznapi tévhitek kvízében hét kérdéssel tesztelheted a tudásodat, és néha a körülményekre is érdemes figyelned.
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kvíztudáspróbatévhitek kvíz

Vannak állítások, amelyeket annyiszor hallottunk, hogy már eszünkbe sem jut megkérdőjelezni őket. Gyerekkorunkból hozzuk, ismerősöktől tanultuk, vagy egyszerűen olyan logikusnak hangzanak, hogy igaznak vesszük őket. A hétköznapi tévhitek kvízében most ezek a biztosnak hitt ismeretek kerülnek próbára.

Hétköznapi tévhitek kvíz: te mind a 7 választ tudod?
Hétköznapi tévhitek kvíz: te mind a 7 választ tudod?
Fotó: Simone Secci / Unsplash

Hétköznapi tévhitek kvíz: te mind a 7 választ tudod?

A természet, a konyha és a körülöttünk lévő tárgyak egyaránt tartogatnak meglepetéseket. Néha egy közismert mondás vezet félre, máskor egy megszokott tapasztalatból vonunk le túl gyors következtetést. Az is előfordul, hogy egy állítás csak akkor helytálló, ha tudjuk, milyen körülmények között vizsgáljuk.

Ezért a hét kérdésnél három válasz közül választhatsz: igaz, hamis vagy csak bizonyos körülmények között igaz. Érdemes minden állítást alaposan elolvasni, mielőtt döntesz – az első megérzésed nem feltétlenül visz jó irányba.

Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, hány biztosnak hitt ismereted állja ki a próbát! Vajon összejön a hét helyes válasz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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A villám nem csap kétszer ugyanabba a helybe.

 

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