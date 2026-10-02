Lezárják a Lánchidat szombaton rendezvény miatt

A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető rendezvény szervezői figyelemfelhívó sétát tartanak szombaton 18:30 és 20:30 között a Vigadó tér-Eötvös tér-Széchenyi István tér-Lánchíd-Széchenyi István tér-Eötvös tér-Vigadó tér útvonalon – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-t.

A Lánchíd lezárása miatt több tömegközlekedési járat is módosított útvonalon megy majd - Illusztráció

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A Lánchíd lezárása miatt módosul a közlekedés

Az esemény idejére, várhatóan 18:30 és 20 óra között lezárják a forgalom elől a Lánchidat, ezért a 16-os autóbusz rövidített útvonalon - pesti vonalszakaszát nem érintve - a Clark Ádám térig közlekedik.

A 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok pedig az Erzsébet hídon át közlekednek. Egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon.

Szokatlan jelképek jelentek meg a BKK járatain, fontos üzenetet visznek magukkal

Október 1-jén világszerte a rózsaszín szalag emlékeztet arra, mennyit számíthat a rendszeres szűrés. A mellrák elleni küzdelemhez idén a BKK is látványos akcióval csatlakozott Budapesten.