Több mint 70 magyarországi oktatási intézményt érintő fenyegető üzenet érkezett hétfő reggel több médiaszolgáltatóhoz. A bombafenyegetések miatt a rendőrség országszerte ellenőrizte az érintett iskolákat, az ügyben pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) büntetőeljárást indított.

Megszólalt Lannert Judit az iskolai bombariadókról. Fotó: Facebook/Lannert Judit

Megszólalt Lannert Judit az iskolai bombariadókról

Lannert Judit Facebook-oldalán reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a gyermekek és az iskolai dolgozók biztonságának garantálása érdekében.

Az elmúlt időszakban országszerte több oktatási intézményt is bombafenyegetés ért. Tudom és átérzem, hogy ezek az esetek aggodalmat keltenek a gyermekekben, szülőkben és a pedagógusokban. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a biztonságuk érdekében.

- írta.

Hozzátette, hogy az iskolákban az intézményvezetőkkel egyeztetve végzik az ellenőrzéseket, ügyelve arra, hogy a tanítás menetét a lehető legkisebb mértékben zavarják meg. Az eddigi vizsgálatok során egyetlen érintett intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

Lannert Judit közölte azt is, hogy a kialakult helyzetről Pósfai Gábor belügyminiszterrel is egyeztetett, a fejleményeket pedig folyamatosan figyelemmel kísérik. A minisztérium a Klebelsberg Központon keresztül szoros kapcsolatot tart az érintett tankerületekkel.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter köszönetet mondott a rendőrségnek és a hatóságoknak a gyors, szakszerű munkáért, valamint az intézményvezetőknek, a pedagógusoknak és az iskolai dolgozóknak a felelősségteljes helytállásért.

A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja a fenyegetések hátterét

Mint arról korábban beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfő kora délutáni tájékoztatása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indított eljárást. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a mostani fenyegetések összefüggésben állnak-e az október 15-i, illetve más hasonló bűncselekményekkel.