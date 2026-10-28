Rendkívüli intézkedés a nyíregyházi kórházban: lezárták az egyik részleget a látogatók előtt

Október 28-tól látogatási tilalom van érvényben a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyik részlegén. Az intézkedést a vírusos hasmenéssel járó megbetegedések számának emelkedése miatt vezették be.
A látogatási tilalom az I. Belgyógyászati Osztály Krónikus Részlegét érinti a kórház Sóstói úti telephelyén – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház.
Látogatási tilalom Nyíregyházán
Az intézmény tájékoztatása szerint a korlátozás célja a részlegen ápolt betegek és az ott dolgozó munkatársak védelme. A közlemény nem tért ki arra, hogy meddig marad érvényben a tilalom.