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kórház

Rendkívüli intézkedés a nyíregyházi kórházban: lezárták az egyik részleget a látogatók előtt

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Október 28-tól látogatási tilalom van érvényben a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyik részlegén. Az intézkedést a vírusos hasmenéssel járó megbetegedések számának emelkedése miatt vezették be.
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kórházbelgyógyászati osztálylátogatási tilalomtilalom

A látogatási tilalom az I. Belgyógyászati Osztály Krónikus Részlegét érinti a kórház Sóstói úti telephelyén – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház.

látogatási tilalom
Látogatási tilalom Nyíregyházán.

Látogatási tilalom Nyíregyházán

Az intézmény tájékoztatása szerint a korlátozás célja a részlegen ápolt betegek és az ott dolgozó munkatársak védelme. A közlemény nem tért ki arra, hogy meddig marad érvényben a tilalom.

 

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