Sokan elfelejtik, pedig súlyos bírság járhat érte: ezt kérheti a rendőr

Egyre több autós választ korszerű LED-izzót, amely hosszabb élettartamot és megfelelő beállítás mellett jobb látási viszonyokat kínálhat. A beszerelés azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik: az eredetileg halogénizzóval gyártott autókba nem lehet automatikusan bármilyen LED-fényforrást tenni – írja a Beol.

1. Bírság jöhet a LED-izzó miatt: komoly bajt okozhat a hiányzó igazolás.

Fotó: Lancia

A legfontosabb annak ellenőrzése, hogy az adott izzó engedélyezett-e a konkrét autótípushoz és lámpatesthez. Ehhez a gyártók kompatibilitási listáit kell átnézni, ugyanis hiába minősített egy termék, attól még nem biztos, hogy minden járműben szabályosan használható.

Nem mindegy, milyen LED-izzó kerül a fényszóróba

A magyar H-jóváhagyással rendelkező termékek csomagolásán egy H betűből és nyolc számból álló azonosító, valamint hologramos kód szerepelhet. A közlekedési hatóság tájékoztatása szerint a H jel olyan alkatrészeknél alkalmazható, amelyek megfeleltek a minősítő vizsgálaton.

A gyártó honlapján a kód segítségével ellenőrizhető a termék, és letölthető lehet a hozzá tartozó műbizonylat is. A gyártói tájékoztatások külön kiemelik, hogy beszerelés előtt a jármű és a fényszóró kompatibilitását is ellenőrizni kell.

A pontos dokumentáció az izzó jóváhagyásának típusától függhet, ezért vásárlás előtt mindig érdemes áttanulmányozni a gyártó előírásait. Egyes újabb, európai ECE-engedéllyel rendelkező termékekre más követelmények vonatkozhatnak.

Egy közúti ellenőrzésen derülhet ki a baj

A Beol szerint a szabályos beszerelést igazoló dokumentumokat érdemes az autóban tartani. Ha az átalakítás nem felel meg az előírásoknak, az autóst megbírságolhatják, a járművet pedig műszaki vizsgálatra is rendelhetik.

A házilag elvégzett csere azért is kockázatos, mert a rosszul beállított fényszóró elvakíthatja a szemből érkezőket. Biztonságosabb ezért szakemberre bízni a munkát, aki ellenőrzi az izzó, az autó és a lámpatest megfelelőségét is.

A szabálytalan átalakítás egy baleset után is kellemetlen következményekkel járhat, akár a biztosítási ügyintézést is megnehezítheti. Indulás előtt tehát nemcsak azt érdemes ellenőrizni, hogy működik-e a világítás, hanem azt is, hogy megvannak-e a LED-izzó szabályos használatát igazoló dokumentumok.