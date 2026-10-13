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légúti fertőzés

Egy hét alatt közel 188 ezren fordultak orvoshoz légúti tünetekkel – ezt mutatják a friss magyar adatok

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Megkezdődött Magyarországon a légúti figyelőszolgálat működése, amely az influenza, a koronavírus és az RSV terjedését követi nyomon. Az első héten már közel 188 ezren fordultak orvoshoz légúti tünetekkel, miközben a szennyvízvizsgálatok a koronavírus terjedésének erősödésére utalnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a következő időszakban tovább emelkedhet a COVID-19-fertőzések száma.
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légúti fertőzésfertőzésCOVIDMagyarország

A szeptember 28. és október 4. közötti héten becslések szerint 187 700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel Magyarországon – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 40. heti jelentéséből. Az influenzaszerű megbetegedések száma elérte a 15 ezret, miközben a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országos szinten emelkedett.

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A légúti fertőzés legnagyobb arányban a 14 év alatti gyermekeket érintette
Fotó: Getty Images / Illusztráció

A szeptember 28-án elindult légúti figyelőszolgálatban 1290 háziorvos és házi gyermekorvos vesz részt. A jelentések alapján százezer lakosra 1967,6 akut légúti fertőzéses beteg jutott.

A megbetegedések legnagyobb arányban a gyermekeket érintették. A százezer azonos korú lakosra jutó betegek száma korcsoportonként a következőképpen alakult:

  • 0–14 évesek: 5396,8 fő;
  • 15–34 évesek: 2500,3 fő;
  • 35–59 évesek: 1009,2 fő;
  • 60 év felettiek: 607 fő.

A figyelőszolgálatban részt vevő 24 kórházban összesen 79 beteget vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük öten intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak.

Több városban is emelkedik a koronavírus koncentrációja

Az NNGYK szennyvízvizsgálatai szerint a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja országos szinten emelkedik. A koronavírus jelenlétét Budapest több szennyvíztisztítójának ellátási területén, az agglomerációban, valamint számos vidéki városban is kimutatták.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációjában emelkedést tapasztaltak az alábbi területeken:

  • Budapest dél-pesti és központi szennyvíztisztítójának ellátási területén;
  • a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken;
  • Békéscsabán;
  • Pécsett;
  • Szegeden;
  • Szolnokon;
  • Tatabányán.

A népegészségügyi központ szerint a szennyvízadatok alapján a következő időszakban a COVID-19-fertőzések számának emelkedése feltételezhető.

A kijelölt kórházakban súlyos légúti fertőzés miatt kezelt 79 beteg közül nyolcnál igazoltak SARS-CoV-2-fertőzést. A sentinel háziorvosok által beküldött 73 mintából három bizonyult pozitívnak, ami 4,1 százalékos pozitivitási aránynak felel meg.

Az influenza és az RSV egyelőre alacsony szinten terjed

A 40. héten becslések szerint 15 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ami százezer lakosra 157,8 beteget jelent.

Az influenzaszerű megbetegedések a 0–14 évesek és a 15–34 évesek körében fordultak elő a legnagyobb arányban.

 A laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor a beküldött 73 háziorvosi mintában nem mutattak ki influenzavírust, és a súlyos légúti fertőzés miatt kórházba került betegek között sem igazoltak influenzás esetet.

Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben országos átlagban stagnált, és egyetlen vizsgált településen sem haladta meg a kimutatási határt. Az NNGYK ezért a következő időszakban nem számít az influenza A okozta fertőzések számának emelkedésére.

Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus jelenléte szintén alacsony szintű. A vizsgált háziorvosi mintákban és a kórházi betegek között sem igazoltak RSV-fertőzést. A szennyvízvizsgálatok során kizárólag Kecskeméten mértek kimutatási határ feletti koncentrációt.

A népegészségügyi központ értékelése szerint az RSV az előző hetekhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.

A részletes heti jelentés az NNGYK honlapján érhető el.

 

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