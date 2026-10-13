Egy hét alatt közel 188 ezren fordultak orvoshoz légúti tünetekkel – ezt mutatják a friss magyar adatok

A szeptember 28. és október 4. közötti héten becslések szerint 187 700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel Magyarországon – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 40. heti jelentéséből. Az influenzaszerű megbetegedések száma elérte a 15 ezret, miközben a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országos szinten emelkedett.

A légúti fertőzés legnagyobb arányban a 14 év alatti gyermekeket érintette

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A megbetegedések legnagyobb arányban a gyermekeket érintették. A százezer azonos korú lakosra jutó betegek száma korcsoportonként a következőképpen alakult:

0–14 évesek: 5396,8 fő;

15–34 évesek: 2500,3 fő;

35–59 évesek: 1009,2 fő;

60 év felettiek: 607 fő.

A figyelőszolgálatban részt vevő 24 kórházban összesen 79 beteget vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük öten intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak.

Több városban is emelkedik a koronavírus koncentrációja Az NNGYK szennyvízvizsgálatai szerint a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja országos szinten emelkedik. A koronavírus jelenlétét Budapest több szennyvíztisztítójának ellátási területén, az agglomerációban, valamint számos vidéki városban is kimutatták.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációjában emelkedést tapasztaltak az alábbi területeken:

Budapest dél-pesti és központi szennyvíztisztítójának ellátási területén;

a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken;

Békéscsabán;

Pécsett;

Szegeden;

Szolnokon;

Tatabányán.

A népegészségügyi központ szerint a szennyvízadatok alapján a következő időszakban a COVID-19-fertőzések számának emelkedése feltételezhető.

Az influenza és az RSV egyelőre alacsony szinten terjed

A 40. héten becslések szerint 15 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ami százezer lakosra 157,8 beteget jelent.

Az influenzaszerű megbetegedések a 0–14 évesek és a 15–34 évesek körében fordultak elő a legnagyobb arányban.

A laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor a beküldött 73 háziorvosi mintában nem mutattak ki influenzavírust, és a súlyos légúti fertőzés miatt kórházba került betegek között sem igazoltak influenzás esetet.

Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben országos átlagban stagnált, és egyetlen vizsgált településen sem haladta meg a kimutatási határt. Az NNGYK ezért a következő időszakban nem számít az influenza A okozta fertőzések számának emelkedésére.

Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus jelenléte szintén alacsony szintű. A vizsgált háziorvosi mintákban és a kórházi betegek között sem igazoltak RSV-fertőzést. A szennyvízvizsgálatok során kizárólag Kecskeméten mértek kimutatási határ feletti koncentrációt.