Egy hét alatt közel 188 ezren fordultak orvoshoz légúti tünetekkel – ezt mutatják a friss magyar adatok

A szeptember 28. és október 4. közötti héten becslések szerint 187 700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel Magyarországon – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 40. heti jelentéséből. Az influenzaszerű megbetegedések száma elérte a 15 ezret, miközben a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országos szinten emelkedett.
A megbetegedések legnagyobb arányban a gyermekeket érintették. A százezer azonos korú lakosra jutó betegek száma korcsoportonként a következőképpen alakult:
- 0–14 évesek: 5396,8 fő;
- 15–34 évesek: 2500,3 fő;
- 35–59 évesek: 1009,2 fő;
- 60 év felettiek: 607 fő.
A figyelőszolgálatban részt vevő 24 kórházban összesen 79 beteget vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük öten intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak.
Több városban is emelkedik a koronavírus koncentrációja
Az NNGYK szennyvízvizsgálatai szerint a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja országos szinten emelkedik. A koronavírus jelenlétét Budapest több szennyvíztisztítójának ellátási területén, az agglomerációban, valamint számos vidéki városban is kimutatták.
A koronavírus örökítőanyagának koncentrációjában emelkedést tapasztaltak az alábbi területeken:
- Budapest dél-pesti és központi szennyvíztisztítójának ellátási területén;
- a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken;
- Békéscsabán;
- Pécsett;
- Szegeden;
- Szolnokon;
- Tatabányán.
A népegészségügyi központ szerint a szennyvízadatok alapján a következő időszakban a COVID-19-fertőzések számának emelkedése feltételezhető.
A kijelölt kórházakban súlyos légúti fertőzés miatt kezelt 79 beteg közül nyolcnál igazoltak SARS-CoV-2-fertőzést. A sentinel háziorvosok által beküldött 73 mintából három bizonyult pozitívnak, ami 4,1 százalékos pozitivitási aránynak felel meg.
Az influenza és az RSV egyelőre alacsony szinten terjed
A 40. héten becslések szerint 15 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ami százezer lakosra 157,8 beteget jelent.
Az influenzaszerű megbetegedések a 0–14 évesek és a 15–34 évesek körében fordultak elő a legnagyobb arányban.
A laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor a beküldött 73 háziorvosi mintában nem mutattak ki influenzavírust, és a súlyos légúti fertőzés miatt kórházba került betegek között sem igazoltak influenzás esetet.
Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben országos átlagban stagnált, és egyetlen vizsgált településen sem haladta meg a kimutatási határt. Az NNGYK ezért a következő időszakban nem számít az influenza A okozta fertőzések számának emelkedésére.
Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus jelenléte szintén alacsony szintű. A vizsgált háziorvosi mintákban és a kórházi betegek között sem igazoltak RSV-fertőzést. A szennyvízvizsgálatok során kizárólag Kecskeméten mértek kimutatási határ feletti koncentrációt.
A népegészségügyi központ értékelése szerint az RSV az előző hetekhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.
A részletes heti jelentés az NNGYK honlapján érhető el.
A szeptember 28-án elindult légúti figyelőszolgálatban 1290 háziorvos és házi gyermekorvos vesz részt. A jelentések alapján százezer lakosra 1967,6 akut légúti fertőzéses beteg jutott.