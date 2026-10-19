600 éves Barbie-babát találhattak a Bakonyban – a régészeket is meglepte a felfedezés

Egy ritka, késő középkori kerámiafigurát azonosítottak a Veszprém megyei Bánd közelében található Essegvár idei régészeti feltárásának leletanyagában. A mindössze 7,2 centiméter hosszú, törtfehér színű lelet egy előkelő hölgyet ábrázol, és a kutatók szerint a mai Barbie-babák középkori megfelelője lehetett – számolt be róla a Veol.hu.
A különleges tárgy nem közvetlenül az ásatás során, hanem a feltárásból származó anyag múzeumi átválogatásakor került elő. A szobrocska a vár déli épületszárnyának köves-habarcsos törmelékéből gyűjtött faragványok között rejtőzött.
Nagy Szabolcs Balázs régész szerint a kerámiafigura az idei ásatás egyik legérdekesebb felfedezése, mivel Magyarországon rendkívül ritkának számító tárgytípust képvisel.
Különleges középkori lelet került elő a Bakonyban
Az agyagból készített, gondosan kiégetett szobrocska egy késő középkori öltözetet viselő nőalakot jelenít meg. A figura feje hiányzik, törzse azonban viszonylag jó állapotban maradt fenn.
Az ábrázolás a nőalakot válltól térdig mutatja, jellegzetes, medencetájékon összekulcsolt kéztartással.
Sorozatban készülhettek a középkori babák
A bándi lelet különlegessége nemcsak ritkaságában, hanem készítési módjában is rejlik.
A kerámiafigura elülső részét feltehetően formába nyomták, míg a hátoldalát kézzel alakították ki. Ennek következtében a szobrocska hátsó felülete szinte teljesen lapos, és jóval kevesebb részletet tartalmaz.
Az apró díszítőelemeket kerámiarátétekkel készíthették el. Ez a technológia lehetővé tette, hogy azonos vagy hasonló figurákat nagyobb mennyiségben állítsanak elő. A kutatók szerint ezért a babák viszonylag megfizethető árucikkek lehettek, amelyek nem kizárólag a leggazdagabb társadalmi rétegek számára voltak elérhetők.
Nem biztos, hogy gyermekjátékként használták a leletet
A hasonló középkori kerámiafigurákat a kutatók leggyakrabban gyermekjátékokként értelmezik. A lányok ezekkel a babákkal a korabeli női szerepeket utánozhatták, miközben a fiúk számára például kerámialovagokat készítettek.
A Kruseler Puppen figurák azonban más célokat is szolgálhattak. A régészeti értelmezések szerint vallási, erkölcsi tanító vagy akár erotikus jelentésük is lehetett. Egyes példányokat dísztárgyként használhattak, mások pedig bibliai jelenetek megjelenítésében kaphattak szerepet.
A régész szerint a testtartás, a ruházat, a méret és a készítéstechnika alapján a tárgy az úgynevezett Kruseler Puppen típushoz tartozhat. Ezek a kerámiafigurák elsősorban a német területeken és Németalföldön voltak elterjedtek, de Lengyelországban, Csehországban és Ausztriában is találtak hasonló példányokat. Sziléziában a helyi gyártásukat is sikerült igazolni.