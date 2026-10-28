Lezárások jönnek az M0-son és az M2-esen: mutatjuk, hol és mikor változik a forgalmi rend

2026. november 2-án, hétfőn 22 órától november 3-án, kedden reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában, valamint november 2-án 10:00-tól várhatóan november 3-án 18:00-ig burkolatjavítási munkák lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában. A munkavégzés idején kisebb, elsősorban a fel- és lehajtó ágakat érintő forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést.

A Magyar Közút közleménye szerint a munkálatokat az éjszakai órákra ütemezték, hogy a szükséges beavatkozásokat a nappali csúcsforgalom elkerülésével, a lehető legkisebb közlekedési fennakadás mellett végezhessék el. A szalagkorlátok javítása a közlekedésbiztonság fenntartását szolgálja. A munkavégzés négy csomópontot érint, ahol az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe.

M0-s autóút – Dunakeszi-dél/Káposztásmegyer csomópont

A Megyeri híd felől érkezők a munkavégzés idején nem tudnak lehajtani Dunakeszi és Káposztásmegyer irányába. Az úti cél a korábbi, 75-ös számú csomóponton keresztül közelíthető meg a legrövidebb útvonalon. Azok, akik továbbhaladnak az M0-son, a Fóti csomópontnál tudnak visszafordulni, majd az ellenkező irányú pálya lehajtóját használva érhetik el Dunakeszit és Káposztásmegyert.

M0-s autóút – M0–M2 csomópont

Az M2-es autópályáról érkezők ideiglenesen nem tudnak közvetlenül felhajtani az M0-s autóútra az M3-as autópálya irányába. A közlekedők a Megyeri híd felé hajthatnak fel az M0-sra, majd a Dunakeszi-dél csomópontban visszafordulva, az ellenkező irányú pályán folytathatják útjukat az M5-ös autópálya irányába.

M2-es autópálya – Gödöllő–Vácrátót csomópont

A Budapest felé közlekedők a munkavégzés alatt nem tudják használni a Gödöllő–Vácrátót csomópont lehajtóját. A csomópontot az M2-es autópályán továbbhaladva, a Sződ–Sződliget csomópontnál történő visszafordulással, az ellenkező irányú pályáról lehet megközelíteni.

M2-es autópálya – Dunakeszi-Tóváros/Fót-Kisalag csomópont

A Budapest felől érkezők számára ideiglenesen lezárjuk a csomópont lehajtóját. Az érintett úti célok a korábbi, 21-es számú csomóponton keresztül közelíthetők meg a legrövidebb útvonalon. Azok, akik továbbhaladnak, az M2-es autópálya Dunakeszi-Révdűlő csomópontjánál tudnak visszafordulni, majd az ellenkező irányú pályán haladva érhetik el a térséget.