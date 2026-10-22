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október 23. nemzeti ünnep

Térképen a lezárások, itt nézheted meg, hol közlekedhetsz a hosszú hétvégén

12 perce
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Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt. A lezárások több fővárosi kerületet érintenek, és egyes helyszíneken egészen október 26-ig érvényben maradnak.
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Az október 23-i ünnepségek és gyűlések miatt több helyen ideiglenes lezárások, megállási tilalmak és forgalomkorlátozások lépnek életbe Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a változások többek között a belvárost, a budai rakpartokat, az Andrássy utat és a Hősök tere környékét is érintik.

Október 23-án Budapest több kerületében is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani.Police vehicles are positioned near Heroes' Square (Hosok tere) amid road closures and traffic restrictions ahead of campaign events in Budapest, Hungary, on April 10, 2026. (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) (Photo by Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP)
Október 23-án Budapest több kerületében is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A korlátozások időpontja és időtartama helyszínenként eltérő. Egyes útszakaszokat teljesen lezárnak, máshol csak meghatározott időszakokban vagy szakaszosan korlátozzák a forgalmat. Több helyen ideiglenes megállási tilalom is érvénybe lép.

A rendőrség az érintett útszakaszokat interaktív térképen is feltüntette, amelyen a közlekedők részletesen tájékozódhatnak a változásokról. A térképet teljes képernyős módban megnyitva, majd a színessel jelölt útszakaszokra kattintva megtekinthető a korlátozások időtartama és a hozzájuk kapcsolódó további információ.

Lezárások és korlátozások október 23-án – itt nézheted meg az érintett útszakaszokat

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi rendet, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Azok az autótulajdonosok, akiknek a megállási tilalommal érintett területről elszállították a járművét, a 06-80-180-780-as ingyenesen hívható telefonszámon érdeklődhetnek.

A közösségi közlekedés is változik a nemzeti ünnep miatt

A lezárások mellett a közösségi közlekedésben is módosításokra kell számítani. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az ünnepi rendezvények miatt több autóbusz- és villamosjárat útvonala megváltozik, valamint egyes metróállomások lezárására is készülni kell. 

A nemzeti ünnep és az őszi szünet a távolsági közlekedést is érinti. A MÁV-csoport módosított menetrend szerint közlekedteti egyes vonat-, autóbusz- és HÉV-járatait. 

Az üzletek nyitvatartása is módosul október 23-án

Mivel október 23-a idén péntekre esik, háromnapos hosszú hétvége következik. Az ünnepnapon a legtöbb nagyobb élelmiszerüzlet zárva tart, és a posták nyitvatartása is változik. 

 

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