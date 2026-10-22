Térképen a lezárások, itt nézheted meg, hol közlekedhetsz a hosszú hétvégén

Az október 23-i ünnepségek és gyűlések miatt több helyen ideiglenes lezárások, megállási tilalmak és forgalomkorlátozások lépnek életbe Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a változások többek között a belvárost, a budai rakpartokat, az Andrássy utat és a Hősök tere környékét is érintik.

Október 23-án Budapest több kerületében is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A korlátozások időpontja és időtartama helyszínenként eltérő. Egyes útszakaszokat teljesen lezárnak, máshol csak meghatározott időszakokban vagy szakaszosan korlátozzák a forgalmat. Több helyen ideiglenes megállási tilalom is érvénybe lép.

A rendőrség az érintett útszakaszokat interaktív térképen is feltüntette, amelyen a közlekedők részletesen tájékozódhatnak a változásokról. A térképet teljes képernyős módban megnyitva, majd a színessel jelölt útszakaszokra kattintva megtekinthető a korlátozások időtartama és a hozzájuk kapcsolódó további információ.

Lezárások és korlátozások október 23-án – itt nézheted meg az érintett útszakaszokat

A közösségi közlekedés is változik a nemzeti ünnep miatt

A lezárások mellett a közösségi közlekedésben is módosításokra kell számítani. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az ünnepi rendezvények miatt több autóbusz- és villamosjárat útvonala megváltozik, valamint egyes metróállomások lezárására is készülni kell.

A nemzeti ünnep és az őszi szünet a távolsági közlekedést is érinti. A MÁV-csoport módosított menetrend szerint közlekedteti egyes vonat-, autóbusz- és HÉV-járatait.

Az üzletek nyitvatartása is módosul október 23-án

Mivel október 23-a idén péntekre esik, háromnapos hosszú hétvége következik. Az ünnepnapon a legtöbb nagyobb élelmiszerüzlet zárva tart, és a posták nyitvatartása is változik.