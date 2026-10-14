Meglepő árakkal készül a Lidl: már 499 forintért is vásárolhatunk

Október közepén két területen is figyelemre méltó kínálattal készül a Lidl. Az áruházlánc október 12-től számos Parkside barkácseszközt kínál, október 15-től pedig a temetőlátogatásokhoz szükséges virágok és mécsesek is megjelennek az üzletekben. Az ajánlatok között néhány száz forintos termékek éppúgy szerepelnek, mint a komolyabb otthoni munkákhoz használható elektromos szerszámok.

Már 499 forintért is kínál krizantémot a Lidl - Fotó: J-P WETTSTEIN / Pexels

Már 499 forintért is kínál krizantémot a Lidl

Mindenszentek és halottak napja előtt sok család keresi fel a temetőket, hogy virágokkal és mécsesekkel emlékezzen elhunyt szeretteire. A Lidl október 15-én induló, „Emlékezzünk együtt!” elnevezésű kínálatában többféle krizantém, koszorú és mécses is helyet kapott.

Az egyik legolcsóbb ajánlat a kisebb méretű, multiflóra krizantém, amelyet 499 forintért kínálnak. A 10,5 centiméteres cserépben érkező növény 15–18 centiméter magas.

A nagyobb virágokat keresők is találnak választási lehetőséget. A cserepes krizantém 699 forintba, a krizantémtál 1799 forintba, míg a nagyobb, 60 centiméteres multiflóra krizantém 1999 forintba kerül. A kínálatban többféle szín is szerepel, a fehértől és sárgától a rózsaszínen át egészen a bronzszínű változatokig.

Aki a hagyományos virágok helyett tartósabb sírdíszt keres, annak a 20 centiméter átmérőjű tobozkoszorú lehet érdekes, amelyet 2799 forintért hirdetnek.

Mécsesekből is széles a választék

A Lidl a sírok díszítéséhez különböző méretű és kialakítású mécseseket is kínál.

A kisebb, tetővel ellátott, 17 centiméter magas mécses 799 forintba kerül, a feltüntetett égési ideje pedig 40 óra.

Az arany- vagy ezüstszínű tartóban kapható, 25 centiméter magas mécses ára 999 forint, a megadott égési idő 20 óra. Az üveges, tetővel ellátott változatok között 1899 és 1999 forintos termékek is szerepelnek, 30 órás feltüntetett égési idővel.

Érdemes azonban figyelni arra, hogy az égési idő a gyártó által megadott érték, amelyet a tényleges használati körülmények is befolyásolhatnak.

A barkácsolóknak is tartogat meglepetéseket a Lidl

Nemcsak a közelgő ünnepekre készülőknek, hanem az otthoni javításokat, felújításokat tervezőknek is érdemes átnézniük a Lidl akciós újságját.