Meglepő árakkal készül a Lidl: már 499 forintért is vásárolhatunk

Október közepén két területen is figyelemre méltó kínálattal készül a Lidl. Az áruházlánc október 12-től számos Parkside barkácseszközt kínál, október 15-től pedig a temetőlátogatásokhoz szükséges virágok és mécsesek is megjelennek az üzletekben. Az ajánlatok között néhány száz forintos termékek éppúgy szerepelnek, mint a komolyabb otthoni munkákhoz használható elektromos szerszámok.
Már 499 forintért is kínál krizantémot a Lidl
Mindenszentek és halottak napja előtt sok család keresi fel a temetőket, hogy virágokkal és mécsesekkel emlékezzen elhunyt szeretteire. A Lidl október 15-én induló, „Emlékezzünk együtt!” elnevezésű kínálatában többféle krizantém, koszorú és mécses is helyet kapott.
Az egyik legolcsóbb ajánlat a kisebb méretű, multiflóra krizantém, amelyet 499 forintért kínálnak. A 10,5 centiméteres cserépben érkező növény 15–18 centiméter magas.
A nagyobb virágokat keresők is találnak választási lehetőséget. A cserepes krizantém 699 forintba, a krizantémtál 1799 forintba, míg a nagyobb, 60 centiméteres multiflóra krizantém 1999 forintba kerül. A kínálatban többféle szín is szerepel, a fehértől és sárgától a rózsaszínen át egészen a bronzszínű változatokig.
Aki a hagyományos virágok helyett tartósabb sírdíszt keres, annak a 20 centiméter átmérőjű tobozkoszorú lehet érdekes, amelyet 2799 forintért hirdetnek.
Mécsesekből is széles a választék
A Lidl a sírok díszítéséhez különböző méretű és kialakítású mécseseket is kínál.
A kisebb, tetővel ellátott, 17 centiméter magas mécses 799 forintba kerül, a feltüntetett égési ideje pedig 40 óra.
Az arany- vagy ezüstszínű tartóban kapható, 25 centiméter magas mécses ára 999 forint, a megadott égési idő 20 óra. Az üveges, tetővel ellátott változatok között 1899 és 1999 forintos termékek is szerepelnek, 30 órás feltüntetett égési idővel.
Érdemes azonban figyelni arra, hogy az égési idő a gyártó által megadott érték, amelyet a tényleges használati körülmények is befolyásolhatnak.
A barkácsolóknak is tartogat meglepetéseket a Lidl
Nemcsak a közelgő ünnepekre készülőknek, hanem az otthoni javításokat, felújításokat tervezőknek is érdemes átnézniük a Lidl akciós újságját.
Október 12-től több Parkside és Parkside Performance szerszám jelent meg a kínálatban.
A legolcsóbb termékek között található a 999 forintos fogó, az 1499 forintos fúrószárkészlet, valamint a szintén 1499 forintért kínált háztartási barkácskészlet.
Aki komolyabb eszközöket keres, az alábbi ajánlatokkal találkozhat:
- Parkside univerzális satu: 2999 Ft
- Parkside kézi tűzőgép: 2999 Ft
- Parkside bit- és dugókulcskészlet: 3999 Ft
- Parkside Performance prémium akkus multifunkciós szerszám: 12 999 Ft
- Parkside Performance prémium akkus ütvecsavarozó: 12 999 Ft
- Parkside Performance prémium akkus rezgő-/excentercsiszoló: 14 999 Ft
- Parkside Performance prémium akkus kézi körfűrész: 17 999 Ft
A kínálat egyik figyelemre méltó darabja a Parkside Performance prémium akkus fúró-csavarozó készlet, amelynek árát 19 999 forintról 16 999 forintra csökkentették. Ez 3000 forintos, az áruház által 15 százalékosként meghirdetett kedvezményt jelent.
Az akkumulátoros szerszámok vásárlásakor érdemes külön ellenőrizni, hogy az adott készlet tartalmaz-e akkumulátort és töltőt. A Lidl ugyanis külön akkumulátort 4999 forintos kezdőártól, akkumulátor- és töltőszettet pedig 8999 forintért is kínál.
Nem árt sietni az akciós termékekért
A Lidl tájékoztatása szerint az akciós termékek akár már az ajánlat első napján elfogyhatnak. A nem élelmiszer jellegű termékek ráadásul nem minden üzletben érhetők el.
A barkácskínálat október 12-én indult, míg a kegyeleti termékek október 15-től szerepelnek az ajánlatok között.
A pontos termékválasztékot, az árakat és az esetleges üzleti korlátozásokat ezért vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a Lidl hivatalos oldalán vagy az aktuális akciós újságban.