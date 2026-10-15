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budapest

Hihetetlen égi jelenséget fotóztak Budapesten

1 órája
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Szokatlan látvány fogadta csütörtök reggel a budapestieket: úgynevezett lyukfelhő alakult ki a főváros felett. A látványos képződmény létrejöttében egy felhőrétegen áthaladó repülőgép is szerepet játszhatott.
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budapestrepülőgépfelhő

A fallstreak hole néven is ismert lyukfelhő vékony Altocumulus vagy Cirrocumulus felhőzetben jelenhet meg. Ezekben a felhőkben túlhűlt vízcseppek találhatók, amelyek fagypont alatt is folyékonyak maradnak.

lyukfelhő
Lyukfelhőt fotóztak Budapest felett. Fotó:  Csirmaz Kálmán és Adorján Lili

Így keletkezett a budapesti lyukfelhő

Amikor egy repülőgép áthalad a felhőrétegen, az általa keltett nyomáshullámok vagy a kibocsátott apró égéstermékek hatására a vízcseppek egy része hirtelen megfagyhat. Az így létrejövő jégkristályokra gyorsan átvándorolnak a környező vízmolekulák, majd a kristályok hullani kezdenek – írta a HungaroMet.

Ennek következtében a felhő egy része eltűnik, és kialakul a látványos, szabályosnak tűnő lyuk. Bár létrejöttében repülőgép is közreműködhet, maga a folyamat ismert felhőfizikai jelenség.

 

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