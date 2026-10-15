Hihetetlen égi jelenséget fotóztak Budapesten

Szokatlan látvány fogadta csütörtök reggel a budapestieket: úgynevezett lyukfelhő alakult ki a főváros felett. A látványos képződmény létrejöttében egy felhőrétegen áthaladó repülőgép is szerepet játszhatott.
A fallstreak hole néven is ismert lyukfelhő vékony Altocumulus vagy Cirrocumulus felhőzetben jelenhet meg. Ezekben a felhőkben túlhűlt vízcseppek találhatók, amelyek fagypont alatt is folyékonyak maradnak.
Így keletkezett a budapesti lyukfelhő
Amikor egy repülőgép áthalad a felhőrétegen, az általa keltett nyomáshullámok vagy a kibocsátott apró égéstermékek hatására a vízcseppek egy része hirtelen megfagyhat. Az így létrejövő jégkristályokra gyorsan átvándorolnak a környező vízmolekulák, majd a kristályok hullani kezdenek – írta a HungaroMet.
Ennek következtében a felhő egy része eltűnik, és kialakul a látványos, szabályosnak tűnő lyuk. Bár létrejöttében repülőgép is közreműködhet, maga a folyamat ismert felhőfizikai jelenség.
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