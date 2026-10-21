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M0-as autóút

Közlekedési káosz az M0-áson: több mint 10 kilométeres a dugó

1 órája
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Jelentős fennakadások nehezítik a közlekedést szerda délelőtt Budapest térségében. Az M0 déli szektorában sávlezárások miatt több kilométeres torlódás alakult ki, az autósoknak jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk.
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M0-as autóútMagyarországtorlódás

Az M0 autóút déli szektorában, a Deák Ferenc hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták a két belső sávot – közölte szerdán az Útinform.

Az M0 déli szektorában tizenkét kilométeres torlódás alakult ki.
Az M0 déli szektorában tizenkét kilométeres torlódás alakult ki
Fotó: Photo by DENIS LOVROVIC / AFP / Photo by DENIS LOVROVIC / AFP / Illusztráció

A korlátozás miatt mintegy tizenkét kilométeres torlódás alakult ki, az érintett útszakaszon közlekedőknek legalább egyórás menetidő-növekedéssel kell számolniuk.

 

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