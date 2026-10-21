Közlekedési káosz az M0-áson: több mint 10 kilométeres a dugó

Jelentős fennakadások nehezítik a közlekedést szerda délelőtt Budapest térségében. Az M0 déli szektorában sávlezárások miatt több kilométeres torlódás alakult ki, az autósoknak jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk.
Az M0 autóút déli szektorában, a Deák Ferenc hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták a két belső sávot – közölte szerdán az Útinform.
A korlátozás miatt mintegy tizenkét kilométeres torlódás alakult ki, az érintett útszakaszon közlekedőknek legalább egyórás menetidő-növekedéssel kell számolniuk.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!