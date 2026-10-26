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M1-es

Óriási a torlódás az M1-esen: három autó karambolozott, már most 8 kilométeres a dugó

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Komoly fennakadást okozott egy hármas karambol az M1-es autópályán hétfő este. Győr közelében három személyautó ütközött össze a Hegyeshalom felé vezető oldalon.
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M1-esbalesetM1-es autópályatorlódás

Hármas karambol miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr előtt hétfő este.

M1-es autópálya: hármas karambol miatt 8 kilométeres torlódás alakult ki Győrnél
M1-es autópálya: hármas karambol miatt 8 kilométeres torlódás alakult ki Győrnél (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

M1-es autópálya: hármas karambol miatt 8 kilométeres torlódás alakult ki Győrnél

A sztráda 104-es kilométerénél ütközött össze három autó. Az Útinform tájékoztatása szerint az autópályán szakaszosan 8 kilométeres a torlódás.

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