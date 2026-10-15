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ritka madár

Szinte hihetetlen, milyen ritka élőlényt fogtak Magyarországon – csodájára járnak

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Rendkívül ritka madarat fogtak be gyűrűzés közben a Ferencmajori Madárvártán: egy öreg tojó kékfarkú akadt a hálóba. Ez mindössze a faj hetedik dokumentált magyarországi előfordulása.
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ritka madársvédországázsia

A kékfarkút október 13-án este fogták meg, majd másnap hajnalban engedték szabadon. A ritkaság hírére az ország különböző részeiből több mint 40 madarász érkezett a helyszínre. Miután elkészítették a fényképeket, a madár sértetlenül elrepült.

madár
Ritka madár Madárvártán. Fotó: Lippai Károly

Ritka ázsiai madár akadt a hálóba Magyarországon

A kékfarkú ázsiai elterjedésű faj, Európában csak Finnország keleti, illetve Svédország északi részén fészkel. A téli hónapokat Ázsia déli területein tölti.

Természetes élőhelyei közé tartoznak a tűlevelű és mérsékelt övi erdők, valamint a szubtrópusi és trópusi síkvidéki, illetve hegyi esőerdők. Elsősorban gerinctelenekkel és rovarokkal táplálkozik, de gyümölcsöket és magvakat is fogyaszt.

A faj első magyarországi előfordulását 2010-ben, a Tömördi Madárvártán jegyezték fel. A mostani fogással 187-re emelkedett a Ferencmajori Madárvártán eddig meggyűrűzött madárfajok száma.

 

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